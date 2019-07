Itálie migranty potřebuje. Jinak se populace zmenší o polovinu, říká studie

V Evropské unii žije přibližně 513,5 milionu obyvatel, což je zhruba o 3,3 procenta více než v předchozím roce. Počet úmrtí však loni převyšoval počet narozených dětí. „Nárůst počtu obyvatel zaznamenaný během roku 2018 byl způsoben čistou migrací,“ uvádí evropský statistický úřad Eurostat ve své analýze.

V Itálii žije nyní 60,6 milionu obyvatel, země je v rámci EU čtvrtým nejlidnatějším státem. Pokud by se však do roku 2100 do Itálie nikdo nepřistěhoval a demografický vývoj by probíhal jako doposud, bude žít v zemi na přelomu století pouhých 30 milionů lidí. V případě otevřené migrace jich má být podle odhadů 44 milionů, uvádí agentura Bloomberg.

GRAF: Vývoj populace v Itálii do roku 2100

Obyvatelstvo Itálie rychle stárne. Na 100 malých Italů do 15­ let dnes připadá 169 seniorů. Pro srovnání – v České republice připadalo podle ČSÚ v roce 2017 na 100 dětí 122 seniorů. Počet narozených dětí loni klesl o 18 tisíc na 440 tisíc, zatímco počet úmrtí činil 633 tisíc osob, informuje ve své zprávě italský statistický úřad ISTAT.

Zadlužená země kvůli tomu na důchody vydává druhý nejvyšší podíl HDP ze zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – poslední data z roku 2015 hovoří o ­16,2 procenta. První je Řecko.



„Jsme v hrozném stavu,“ komentoval ministr vnitra a vůdce pravicové ligy Matteo Salvini zprávu Istatu začátkem července. Vláda zvýšila výdaje na sociální zabezpečení a slíbila, že sníží daně, aby odlehčila rodinám, které kvůli ekonomické situaci nejsou ochotné mít děti, uvádí agentura Reuters.



Neméně dramatickým problémem je pro Itálii emigrace. Od roku 2008 do 2018 odešlo ze země 420 tisíc Italů, polovina z nich ve věku od 20 do 34 let.



Rychle se snižující populaci však v posledních letech zpomalil příliv migrantů, kteří pomohli „zvýšit počet obyvatel v produktivním věku, protože rodilí Italové emigrují nebo odcházejí do důchodu,“ píše ve svém článku zpravodajský server The Local.



Na demografickém složení populace se to promítne v budoucnu – zatímco dospělí přistěhovalci tvoří méně než devět procent celkové populace, jejich děti mají na populaci do 18 let podíl 13 procent.



Počet migrantů, kteří míří do Itálie, však klesá. Jak uvádí ČTK, za první půlrok připlulo do země 3 400 migrantů, což je o 80 procent méně než loni. V posledních letech se navíc změnila i motivace lidí, kteří do Itálie míří především kvůli nouzové situaci v jejich domovinách.