Šéf italského Hnutí pěti hvězd skončil. Nedokázal zastavit jeho propad

Di Maio svým stoupencům v Římě řekl, že jedna éra skončila, on svou práci dokončil a nyní bude důvěřovat svému nástupci, že dále úspěšně povede stranu kupředu.



Italská média ještě před tímto oznámením uváděla, že Di Maiův krok by neměl sám o sobě znamenat konec vlády, kterou od loňského září tvoří koalice M5S a středolevé Demokratické strany.

„Dnes tu jsem proto, abych oznámil svou rezignaci z čela Hnutí pěti hvězd,“ řekl ministr svým příznivcům. Třiatřicetiletý Di Maio stranu vedl od září 2017. Hnutí pěti hvězd se v posledních měsících potýkalo s vnitřními spory, v obou komorách parlamentu odešlo do frakcí jiných stran či do frakce smíšené několik zákonodárců. Poslední dva to udělali v úterý, připomněla agentura APA. Předseda se tak ocital pod stále větším tlakem.



Nynější italskou vládní koalici vytvořilo M5S s tehdy opoziční Demokratickou stranou (PD) poté, co se rozpadla jeho koalice s krajně pravicovou stranou Liga tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho. Di Maio v ní zastával spolu se Salvinim roli vicepremiéra.

M5S a PD – dva dosavadní političtí rivalové – se domluvili, aby zabránili novým předčasným volbám. Ty by totiž podle průzkumů zřejmě vyhrála krajně pravicová Liga, třebaže její preference jsou nyní o několik procent níže než loni na jaře. V řádném termínu by Italové měli jít k urnám nejpozději v květnu 2023.



Právě rostoucí popularita krajně pravicové Ligy, které loni v létě přisuzovaly průzkumy podporu až 38 procent voličů, vedla Salviniho k rozhodnutí položit minulou vládní koalici. Voliče v rámci své „plážové tour“ často oslovoval na plážích oblečený jen do plavek.



Už tuto neděli čeká koaliční strany test v podobě regionálních voleb v Kalábrii a kraji Emilia Romagna. Průzkumy pro ně podle agentury APA nevypadají dobře. V regionu Emilia Romagna, tradiční baště levice, by mohla o víkendu zvítězit krajní pravice. Některá média spekulují, že by tyto volební výsledky mohly vládní koalici položit a zemi poslat přece jen na cestu k předčasným volbám.



Stranu M5S založil v roce 2009 komik Beppe Grillo jako protestní hnutí, které kritizovalo tehdejší politickou elitu, představovanou mimo jiné právě Demokratickou stranou. S nástupem Di Maia do jeho čela se ale rétorika M5S zmírnila, citelně například v kritice EU.

V posledních volbách v roce 2018 bylo M5S nejsilnější stranou, když dostalo téměř 33 procent hlasů, zatímco Ligu tehdy volilo asi 17 procent hlasujících. Loni ve volbách do Evropského parlamentu se ale M5S propadlo zhruba na polovinu. Kolem 15 procent dávají této straně i nynější průzkumy mínění, zatímco Salviniho Ligu by nyní volilo zhruba 30 procent voličů.