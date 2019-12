Bella Ciao, Salvini. Italské Sardinky znovu přilákaly desítky tisíc lidí

Kromě Neapole a Florencie se „sardinky“ v minulých dnech sešly také ve Veroně, Parmě, Janově, Rimini, ale i v Palermu. A i tam byla náměstí plná.



Neapolské náměstí Piazza Dante v sobotu večer zaplnily tisíce lidí. „Sardinky v Neapoli, teď. Mám radost, když vidím náměstí plná lidí, kteří se zasazují za svobody a právo,“ napsal na Twitteru starosta města Luigi de Magistris.

„Je nás 40 tisíc, víc než v Bologni,“ uvedli organizátoři na úvod manifestace v centru toskánské Florencie.

Poukázali tak na vůbec první akci hnutí Sardinky, kdy se 14. listopadu v Bologni nečekaně sešlo 15 tisíc lidí. Policie počet účastníků sobotního protestu ve Florencii odhadla na 10 tisíc, uvedla agentura ANSA.

Hnutí, jehož příznivci chodí na demonstrace s transparenty ve tvaru sardinek a zpívají hymnu antifašistů Bella Ciao, se zformovalo v metropoli kraje Emilia-Romagna.

Popudem pro zakladatele iniciativy byly blížící se lednové volby v tomto kraji, který je sice tradiční baštou levice, v předvolebních průzkumech však aktuálně vede právě Salviniho Liga a její spojenci. Těmi jsou krajně pravicová strana Bratři Itálie a středopravá formace Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berluconiho.

Ve Florencii zpívali píseň Bella Ciao:

Ciao @matteosalvinimi, ieri sera in Piazza della Repubblica eravamo in 40mila, senza alcuna bandiera politica. Ma un simbolo lo avevamo: i pesci hanno grande memoria, e noi non dimentichiamo, nulla. #FirenzeNonSiLega #Sardine pic.twitter.com/yds8WBQ3nE