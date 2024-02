Okamžik pravdy pro Haleyovou. V Jižní Karolíně ji zachrání jen volební zázrak

Právě tady se korunují králové republikánských primárek. Jižní Karolína je desítky let zlomovým bodem, kdy se přízeň voličů definitivně přelije na stranu jednoho z kandidátů. Stačí se podívat na statistiky, za posledních čtyřicet let se jen jednomu kandidátovi stalo, že zde primárky vyhrál, ale nakonec nezískal republikánskou nominaci. V roce 2012 zvítězil se čtyřiceti procenty hlasů Newt Gingrich, který v rámci kampaně mimo jiné sliboval vybudovat trvalou americkou základnu na Měsíci. Dnes si na něj nikdo nevzpomene, do neúspěšného boje o prezidentský úřad s Barackem Obamou místo nej později šel Mitt Romney.

I letos bude Jižní Karolína klíčová, uvádí agentura AP. Donald Trump si pro sebe zatím ukořistil všechny primárky a nevybíravě politicky popravil většinu kandidátů včetně ambiciózního floridského guvernéra Rona DeSantise. Jedinou vážnější soupeřkou mu bude Nikki Haleyová. V New Hampshire ztratila jedenáct procent, a to přesto, že názorově jí měl být tento stát nakloněn. Coby někdejší guvernérka Jižní Karolíny nyní doufá, že ji voliči doma přivítají co nejvřeleji.

Průzkumy tomu však příliš nenasvědčují. Trump by zde podle nich mohl zvítězit s masivním náskokem. Podle sondáže respektovaného webu 538, který v minulosti velmi přesně předpověděl výsledky voleb, republikánský favorit může získat až 64 procent hlasů, zatímco Haleyová 33 procent. Byl by to jeden z největších rozdílů v republikánských primárkách v tomto státě v historii. Rekord dosud drží George H. W. Bush z roku 1992, kdy obhajoval svůj prezidentský mandát. Zvítězil s náskokem 41 procent, z následného klání s Billem Clintonem však vyšel jako poražený.

ABC News píše, že průzkumy v rámci primárek jsou zatíženy poměrně vysokou chybovostí. Ze hry proto není těsnější výsledek. Haleyová by však potřebovala bezprecedentní chybu v sondážích, aby se Trumpovi vůbec přiblížila, její výhra je pak s největší pravděpodobností vyloučená. I kdyby se opakoval dosud největší přešlap v průzkumech, který se odehrál ve státě Vermont při demokratických primárkách v roce 2016 a od reality ustřelil o 23 procent, Haleyová by Trumpa nepředstihla.

Čekání na zázrak, který zřejmě nepřijde

V její prospěch nehraje ani demografické složení Jižní Karolíny. Velká část voličské základny vyznává tradiční ostřejší republikánské a konzervativní hodnoty, podobně jako v Iowě. Oproti New Hampshire zde rovněž voliči více inklinují k náboženství, což opět hraje do karet Trumpovi. K němu se podle průzkumů hlásí kovaní republikáni, Haleyovou upřednostňuje liberálnější křídlo či lidé, kteří se označují za takzvaně nezávislé voliče. A těch je v Jižní Karolíně žalostně málo.

Trump si pro sebe krade většinu přízně evangelikálů, zajímavá je i změna ve složení jeho voličů oproti primárkám v roce 2016. Nyní má podporu 80 procent konzervativních republikánů, před osmi lety ho naopak volili spíše liberální příznivci, kdežto opačně smýšlející favorizovali jeho tehdejšího soupeře Teda Cruze.

Volební místnosti se v Jižní Karolíně uzavřou v sobotu v sedm hodin večer místního času, tedy krátce po půlnoci SEČ, připomíná The New York Times. První výsledky se dozvíme o několik hodin později. Sečteno by mělo být nejpozději v neděli ráno. Jak uvádějí zámořské weby, velké drama nelze očekávat. Vyhlížet se bude pouze to, jakým rozdílem Trump zvítězí a jak na to zareaguje Haleyová.

Její sok i část republikánského tábora na ni už od iowských primárek tlačí, aby po vzoru DeSantise odstoupila. Pokud by to udělala už po Jižní Karolíně, republikánský boj o nominaci by tak byl vůbec nejkratší od sedmdesátých let, kdy se volí podle současného modelu. Haleyová se však dosud odmítala vzdát, stejně tak štědří finanční dárci, kteří sypou do její kampaně miliony dolarů.

Všechno, nebo nic

Dvaapadesátiletá politička dělá v posledních týdnech vše pro to, aby Trumpovu nadvládu narušila. Zprvu opatrnou kampaň přeměnila ve frontální útok, při kterém se nebojí využít všech slabostí svého soupeře. Naváží se například do Trumpových soudních sporů. „Jediné, co zvládne, je sáhodlouze debatovat o svých soudních sporech, u kterých bude po zbytek letošního roku,“ nechala se slyšet.

Varuje, že s Trumpem by se do Bílého domu vrátil chaos, zároveň podle Haleyové nemá v duelu s Bidenem šanci. Politico označilo současnou strategii Haleyové anglickou zkratkou YOLO, tedy výrazem „žiješ jenom jednou“. V této fázi kampaně je to pochopitelné, Haleyová nemá co ztratit. Trumpa na předvolebních mítincích označila za totálně vyšinutého jedince, jehož politické schopnosti jsou jednou velkou katastrofou. Vysmála se jeho slovům o nedůležitosti Severoatlantické aliance.

Bývalá členka Trumpovy administrativy jasně cílí na křídlo republikánů odmítající exprezidentovo politické směřování. Svým příznivcům slíbila, že kampaň povede minimálně do volebního superúterý 5. března, kdy proběhnou republikánské primárky v šestnácti amerických státech. Trump mezitím slaví úspěch s kampaní, v níž stupňuje protiimigrační a protisystémovou rétoriku z minulých let, vykresluje USA pod Bidenovým vedením jako kolabující zemi a sebe jako oběť politické perzekuce.