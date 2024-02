Haleyová varovala Američany před starci a sovětským stylem, nezadržela slzy

Haleyová v úterý podle zahraničního serveru také ve svém projevu zdůraznila, že boj rozhodně nevzdává a slíbila, že před prezidentskými primárkami v Jižní Karolíně bude bojovat „tvrději než kdy předtím“. Nicméně i ve svém domovském státě za Trumpem zaostává v preferencích.

Haleyová přednesla vášnivý projev v Greenville v Jižní Karolíně uprostřed výzev od ostatních republikánů, aby odstoupila. „Někteří z vás jste se sem dnes přišli podívat, jestli odstoupím,“ reagovala jen čtyři dny před primárními volbami. „Nejsem od toho daleko,“ přiznala.

„Odstoupit by byla nejjednodušší cesta“

Opakovaně však výzvy na odstoupení odmítá. Haleyová nedávno uvedla, že chce kandidovat na prezidentku, a to bez ohledu na to, jak primárky v Jižní Karolíně dopadnou. Poukázala na to, že se bude hlasovat v ještě mnoha státech.

„Odstoupit by byla nejjednodušší cesta. Nikdy jsem nešla snadnou cestou,“ pokračovala. „Lidé mají právo na to, aby jejich hlasy byly vyslyšeny. Zaslouží si skutečnou volbu, ne volby v sovětském stylu, kde je pouze jeden kandidát a ten dostane 99 procent hlasů,“ zdůraznila Haleyová. „Donald Trump by měl vědět, že volby nefalšujeme!“ pokračovala.

Haleyová poté také zdůraznila, že země nechce další chaos a šílenství. Američané podle ní nechtějí odvetný zápas Trumpa a Bidena, které nazvala starými muži, kteří dál stárnou. „Mluvíme o nejnáročnější práci. Nedáváte to někomu, kdo je ohrožen demencí,“ dloubla si do obou.

V jednu chvíli v jejím projevu došlo i na emoce. Haleyová totiž promluvila o svém manželovi Michaelovi, který jako člen národní gardy slouží nyní někde v zámoří.

„Michael bojuje za zemi, kterou miluje“

„Když se připravuji na to, co mě čeká, myslím na Michaela. Přála bych si, aby tu dnes byl. Také bych si přála, abychom se dnes večer mohli vidět s našimi dětmi, ale nemůžeme,“ řekla, aniž dokázala zadržet slzy.

„Michael bojuje za zemi, kterou miluje, stejně jako všichni jeho bratři a sestry ve zbrani, ať jsou umístěni kdekoli v našem nebezpečném světě. Postavili se, protože Amerika stojí za to bojovat a dokonce za ni umírat,“ pokračovala Haleyová a současně dodala: „Budu pokračovat, protože pro Ameriku stojí za to žít.“