Candyman z Bílého domu. Lékař prezidentů ordinoval opiáty, teď kope za Trumpa

Jen málokdo byl blíže prezidentům Spojených států než Ronny Jackson. Jako šéf lékařského týmu Bílého domu se staral o zdraví Baracka Obamy, později si ho velmi oblíbil i Donald Trump. Jak ukazují výsledky tři roky trvajícího vyšetřování vedeného Pentagonem, pod který lékaři amerických prezidentů spadají, nebyla to náhoda.

Jackson a jeho podřízení totiž dlouhé roky poskytovali prezidentům i vysoce postaveným úředníkům léčiva bez vystaveného předpisu, včetně sedativ a stimulantů. V rámci vyšetřování to potvrdily desítky zaměstnanců Bílého domu. Jackson si za svůj benevolentní přístup vysloužil přezdívky Candyman a Dr. Feelgood. Ve své biografii z roku 2022 ostatně sám krypticky poznamenal, že péče o prezidenty a jejich nejbližší spolupracovníky byla exkluzivní. „Dostávali, co potřebovali, a to kdykoli,“ vzpomíná Jackson.

„Byla to plnohodnotná a nadstandardní medicína, dělali jsme ji nejlépe na světě. Výsledkem bylo, že se ke mně a mému týmu všichni chovali velmi dobře. „Celé lékařské oddělení mělo v hierarchii Bílého domu zvláštní místo. Mohl jsem jim nabídnout mnohem víc než kterýkoli jiný lékař. Vždy mě chtěli mít nablízku,“ napsal ve svých pamětech.

Současná obvinění však odmítá. Připomíná, že oficiálně byl šéfem lékařského týmu do roku 2014. I později si ho nicméně prezidenti drželi v okruhu nejvěrnějších. Všechny lékařské postupy prý vždy konzultoval s právním oddělením, píše Newsweek. „Nařčení, že jsme pacientům předepisovali fentanyl a morfium, jsou absolutně absurdní,“ nechal se slyšet. V rozhovoru v roce 2018 uvedl, že Trumpovi během zahraničních cest předepsal přípravek Ambien, který se používá pro krátkodobou léčbu nespavosti a některých mozkových poruch.

Z Iráku do Bílého domu

Jeden z jeho bývalých kolegů uvedl, že celé vyšetřování stojí a padá na Jacksonovi, který přehlížel standardní postupy a lékařské normy. „Za Obamy to bylo špatné, během vlády Trumpa se to ještě zhoršilo. Pokud Trump vyhraje letošní volby, můžeme jen spekulovat, co se bude dít dál,“ uvedl pro list The Washington Post.

Jackson si cestu mezi nejvlivnější osobnosti Spojených států oddřel, rodák z Texasu zprvu narážel na odpor rodičů, kteří jeho budoucnost viděli mezi těžaři ropy. S financováním studia medicíny mu pomohlo stipendium od Námořnictva Spojených států amerických, podmínkou byly minimálně čtyři roky aktivní služby. Jackson si odsloužil turnus v Iráku, kdy zachraňoval vojáky zasažené improvizovanými výbušnými zařízeními. I kvůli jeho skvělým výkonům v terénu ho jeho nadřízený doporučil do výběrového řízení na pozici lékaře v Bílém domě.

Poprvé tam vkročil v roce 2006 a rychle se vypracoval. O čtyři roky později už vedl celý tým lékařů čítající dvě desítky zdravotníků. Jejich primárním úkolem je podle zadání Pentagonu péče o prezidenta, viceprezidenta, jejich rodiny a členy armády působící v prezidentově administrativě. Ostatní zaměstnanci úřadu mohou služeb těchto lékařů využívat také, musí si však platit speciální zdravotní pojištění.

Kamarád prezidentů

Jackson od počátku tlačil teorii, že zdravotní péče by měla být postavena na blízkém vztahu s jednotlivými klienty, což vyústilo v příliv nových zdravotníků. Za pár let se tým rozrostl až na 60 lidí. „Nakonec jsme se starali takřka o všechny lidi v Bílém domě. Od prezidenta a jeho rodiny přes tiskové mluvčí až po vojenské poradce a piloty,“ popisuje. Na starost měl několik stovek lidí. Jeho kolegové vzpomínají, že se jejich šéf nezdráhal pomoci i širším rodinám zaměstnanců. „Během svého volna se třeba vydal do nemocnice, aby se ujistil, že tatínek našeho kolegy má adekvátní péči,“ popsal Dan Pfeiffer, jeden z poradců v Obamově administrativě.

S demokratickým prezidentem si podle všeho dobře rozuměli. Na sklonku roku 2013 si ho vyžádal jako osobního lékaře na palubu Air Force One. O tři roky později ho jmenoval viceadmirálem a během posledních dní Obamy v úřadě se Jackson účastnil i akce, kde se prezident loučil s nejbližšími členy svého týmu. Obama údajně očekával, že jeho osobní lékař Bílý dům rovněž opustí, ten ho však svým rozhodnutím překvapil. Jackson se vždy považoval za konzervativce a vidina Donalda Trumpa v roli prezidenta mu imponovala.

Bývalí lékaři amerických prezidentů se jeho postoji nediví. „Když jste takto blízko k moci, je to opojný pocit, možná skoro stejný, jako když tou mocí disponujete,“ popisuje Eleanor Marianová, někdejší lékařka George H. W. Bushe a Billa Clintona. Ve zdravotnictví je jen málo pracovních míst, která by se prestižností vyrovnala působení v Bílém domu.

Jackson se s Trumpem podle jeho pamětí záhy spřátelil. Jeho kancelář byla hned pod ložnicí prezidenta a oba se prý každé ráno potkávali při cestě do západního křídla Bílého domu. Trump se svým lékařem nekonzultoval pouze zdravotní problémy, ale i osobní a legislativní věci. Jackson se například rád chlubí, že právě on tlačil na Trumpa, aby protlačil zákaz služby transgender lidí v americké armádě.

Volební zbraň v rukách Trumpa

S rostoucím vlivem Jackson podle svých kolegů ztratil zábrany. Trumpův tým měl mnohem jednodušší přístup k lékům. Právě on rovněž prováděl v lednu 2018 podrobné lékařské testy, které měly veřejnost ubezpečit o skvělém zdravotním stavu prezidenta. „Jeho zdraví je výborné. Mentálně je na tom skvěle a nic mu nebrání ve splnění povinností v aktuálním volebním období a případně i dalším, pokud bude zvolen,“ napsal do obsáhlé zprávy.

Za oddanou službu se mu obratem dostalo odměny. Trump ho navrhl na pozici šéfa na ministerstvu pro záležitosti veteránů, které spravuje fond ve výši devadesáti miliard dolarů, z něhož peníze putují na péči o vojáky ve výslužbě a jejich rodiny. Senát jeho nominaci odmítl, Trump kontroval jeho jmenováním na pozici svého hlavního lékařského poradce a podpořil ho i v boji o pozici ve Sněmovně reprezentantů v roce 2020. Dokonce mu na pomoc poslal šest lidí ze svého týmu, kteří ho dotlačili k vítězství ve volbách.

Nepřekvapivě hraje jednu z klíčových rolí v probíhajících republikánských primárkách, kde pochopitelně podporuje Donalda Trumpa. V pořadech televizní stanice Fox News je jako doma. Opakovaně kritizuje špatný zdravotní stav Joea Bidena a vyzývá ho, aby podstoupil kognitivní testy. Podle průzkumu stanice NBC News mají tři čtvrtiny voličů obavy o Bidenovo psychické i fyzické zdraví.

V případě Trumpa je strach o něco menší, jeho zdravotního stavu se obává asi polovina dotazovaných. Ve volbách, kde je vysoký věk obou favoritů jedním z hlavních témat, je Jackson ideální zbraní v rukách Trumpa. „Vůbec bych se toho nebál. Donald Trump je ve skvělé fyzické kondici. Je zdravý jako rybička, což nám dokazuje každý den,“ brání svého favorita v televizních bitvách.