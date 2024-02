Trumpismus na steroidech. USA by dovedl k izolaci a obchodnímu boji s Čínou

„Je to hanebné, ostudné a zcela neamerické,“ neskrýval zděšení Joe Biden po nedávných výrocích svého republikánského soka v boji o Bílý dům. Donald Trump jednou větou o zbytečnosti Severoatlantické aliance a neochotě Ameriky přispěchat na pomoc svým partnerům v případě války rozproudil debatu, kam by směřovala jeho zahraniční politika v případě znovuzvolení. A vyhlídky to nejsou vůbec růžové.

Cesta částečné izolace Spojených států je s Trumpem ve vedení země více než pravděpodobná. Už během své úspěšné kampaně v roce 2016 prohlašoval, že ostatní západní mocnosti zneužívají štědrosti Ameriky. V rámci Republikánské strany se mu během vládnutí i v letech po něm podařilo plíživě prosadit své otřepané heslo: Amerika především! „Potenciál skutečného omezení závazků USA vůči světu nebyl nikdy větší,“ myslí si William C. Wohlforth, expert na zahraniční politiku z Dartmouth College.