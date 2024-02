Show je zpět. Trump válcuje republikány, na jeho mítincích přibylo mladých lidí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Od spolupracovnice MF DNES v USA - Hala byla rozpálená, a to ještě Donald Trump nepřišel. Tisíce lidí dostala do varu rocková hudba AC/DC, zazněla ale třeba i We Are The Champions od skupiny Queen. Lidé skandovali „USA, USA“, také do rytmu tancovali. Přidalo se k nim i několik starších lidí, které přivezli do arény na vozíčku, protože takovou dálku by neušli. Až tak je čekání na exprezidenta rozvášnilo.