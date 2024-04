Trumpův spasitel vydělal miliardy na drsných půjčkách. O politiku mu nejde

Když si Donald Trump vyslechl v únoru letošního roku zdrcující verdikt v případu systematického zveličování majetku ve snaze podvádět banky a pojišťovny a dostal pokutu, která se dosud vyšplhala na 450 milionů dolarů, úspěšný americký podnikatel Don Hankey a jeho manželka Debbi zpozorněli. Tušili, že jejich favorit ve volbách bude mít problém najít společnost, která by za něj u soudu složila jistinu.

Spojili se s Trumpovým týmem a začali vyjednávat. Nemělo jít pochopitelně o charitu – někdejší prezident by jim v následujících letech musel splatit úroky.

Minulý týden však zaúřadovali exprezidentovi právníci a soud snížil potřebnou jistinu na 175 milionů. V tu chvíli si byl Hankey jistý, že tím jeho vyjednávání končí. „Dokonce nám poděkovali, že jsme s nimi jednali,“ popisuje. K jeho překvapení ho ovšem Trumpův tým o pár dní později požádal, zda by za něj nesložil i tuto výrazně menší částku.

Dohoda byla obratem hotová. Hankey s Trumpem osobně nikdy nemluvil a složení jistiny nepovažuje za nezištnou pomoc, píše The Washington Post. „Dali jsme jim slušné podmínky a rozumný úrok,“ uvedl, ale konkrétní cifru neprozradil. „Pak mi jen volal Trumpův syn Eric a děkoval, že jsme za jeho otce složili jistinu,“ sdělil a dodal, že jeho cílem rozhodně nebylo se proslavit.

To se mu však nepovedlo a tvář osmdesátiletého podnikatele začala plnit přední stránky zámořských deníků. Jmění předsedy společnosti Knight Insurance se odhaduje na 7,4 miliardy dolarů. Z prodejce aut se vypracoval až na jednoho z klíčových hráčů v oblasti poskytování leasingů a půjček na nákup automobilů, později přidal do svého portfolia i pojišťovací služby. „Sedím v dozorčích radách celé řady společností, staráme se jen o svůj byznys, do politiky se nepleteme a nepřikláníme se na žádnou stranu,“ tvrdí.

Sám je voličem Trumpa a hodlá mu hodit hlas i v listopadových volbách, dokonce ho i finančně podpořil. „Budu v tom pokračovat, ale nepovažuji se za nějakého velkého sponzora,“ popisuje. Na rozdíl od mnohých kolegů z branže není vyhraněným republikánem a na kampaň v minulosti přispěl i demokratům. Aktuální pomoc Trumpovi podle něj nemá být velkým politickým prohlášením, ale spíše vyjádřením nesouhlasu s postupem soudu, píše Axios.

Hankey má pro Trumpa pochopení, zveličování majetku kvůli získání výhodnějších půjček je podle něj běžnou součástí podnikání nejen v Americe. Jedna z Hankeyho firem Westlake Financial Services poskytuje půjčky milionu a půl klientů po celých Spojených státech. „Když se k nám dostanou dokumenty o hospodaření klientů, docela často, řekl bych tak v pětasedmdesáti procentech, nadhodnocují hodnotu svých asetů,“ popisuje.

Pochybné půjčky pro nesolventní klienty

Není to poprvé, co Trumpovi vypomohl. V roce 2022 poskytla společnost Axos Bank, ve které je největším soukromým akcionářem, půjčku Trumpovým společnostem ve výši stovek milionů dolarů. Trump měl v té době velké finanční problémy, když se od něj po útoku na Kapitol z ledna 2021 odvrátila většina do té doby spřátelených bankovních institucí. Sám Hankey o této půjčce nevěděl, tehdejší šéf Axos Bank tvrdí, že celá finanční transakce byla pro jeho společnost výhodná a nešlo o získávání politických bodů.

Hankey sice nepatří mezi prominentní sponzory Trumpa a celostátně příliš známý není, platí však za jednu z prominentních postav v Kalifornii, uvádí agentura Bloomberg. Proslavil se zde zejména poskytováním půjček a leasingů na vozy s vysokými úroky pro klienty s velmi špatnou platební historií. K založení dnes miliardového byznysu ho motivoval dávný zážitek z doby, kdy se živil prodejem aut a často musel odmítat klienty kvůli tomu, že neměli dostatek hotovosti a zároveň jim klasické banky odmítaly půjčit.

Hankeyho praktiky, které mnohdy balancují na hraně etiky, v roce 2015 popsal magazín Forbes. V krajním případě nabízel půjčky za úrok přesahující dvacet procent a jeho společnost tehdy kvůli neschopnosti svých klientů splácet zabavovala až 250 vozidel denně. Přesto se mu zájemci o půjčku jen hrnuli. Podle Úřadu pro finanční ochranu spotřebitelů Spojených států však v některých případech jeho firma zašla příliš daleko.

V říjnu téhož roku nařídil jeho společnostem Westlake Financial Services a Wilshire Consumer Credit, aby klientům snížily úroky v celkové výši o 44 milionů dolarů, firmy rovněž dostaly pokutu přes čtyři miliony dolarů za „nelegální způsob stanovení a výběru úroků“. Hankey osobně v soudních sporech ani v médiích v souvislosti s kauzou nefiguroval. V jednom z rozhovorů pouze uvedl, že obě jeho firmy fungovaly na „elektronických systémech“ a on netušil, že dělají něco špatného.

Přípravy na soud s pornohvězdou

Pokud Trump v listopadu vyhraje volby, vlivný byznysmen se zcela jistě dočká nejen finanční odměny na úrocích. Prezident si na člověka, který ho uchránil od bankrotu a zabavení majetku, jistě rád vzpomene. Pro Hankeyho by to podle zámořských médií mohl být problém, partneři Trumpa se často dostávají pod drobnohled, a na miliardáře tak mohou vyplavat další přešlapy z jeho mnohaleté kariéry.

Rozhodnuté primárky pokračují Ve spojených státech i přes jisté nominace Donalda Trumpa a Joe Bidena pokračují primárky. Současný prezident USA i jeho předchůdce si v úterý ve státech Connecticut, New York, Rhode Island a Wisconsin připsali další jasná vítězství. Původně se měly konat také primárky v Delaware, tento stát ale nakonec hlasování zrušil, neboť Biden a Trump by zde neměli žádné soupeře. Při úterních hlasováních Trumpa volilo kolem 80 procent účastníků republikánských primárek, Bidenovy zisky byly ještě vyšší. Na straně republikánů část hlasů opět brala Trumpova nejvážnější soupeřka a bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová, která ale už kampaň přerušila. Biden zase podobně jako v jiných státech čelil protestním hlasům voličů, kteří na lístcích vybrali možnost „nerozhodnutý“. Primárky budou pokračovat až do června, delegáti pak kandidáty určí na letních nominačních sjezdech. Republikánský je na programu v polovině července, Demokratická strana jej uspořádá o měsíc později. Volby prezidenta čekají Spojené státy 5. listopadu. Kdyby se konaly nyní, byl by mírným favoritem Trump. V celoamerických průzkumech jsou preference očekávaných soupeřů poměrně vyrovnané, Trump si ale zatím vede lépe ve státech, které by mohly být na podzim rozhodující. Zdroj: ČTK

Sotva Trump alespoň na pár měsíců vyřešil jeden soudní spor, valí se na něj další. Patnáctého dubna začíná hlavní líčení v případu falšování finančních záznamů v souvislosti s platbou pornoherečce Stephanie Cliffordové alias Stormy Daniels.

Trumpova obhajoba neúspěšně žádala, aby hlavní líčení začalo až poté, co Nejvyšší soud rozhodne ve sporu o prezidentské imunitě v jiném případě. Podle obhajoby může mít rozhodnutí Nejvyššího soudu dopad i na tento proces, protože obžaloba chce předložit důkazy z let 2017 až 2021, kdy byl Trump v Bílém domě.

Podle amerického tisku by případ Stormy Daniels mohl být z řady Trumpových soudních procesů jediným, u něhož dojde na hlavní líčení před listopadovými prezidentskými volbami.