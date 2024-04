Trump vs. pornohvězda. Ve hře je vězení i pokuta, mluví se o procesu století

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Soudní tahanice, které naruší jinak nudný průběh dosavadní prezidentské kampaně, se týká sporu s pornoherečkou Stephanie Cliffordovou, známou rovněž jako Stormy Daniels. Té podle prokuratury Trump zaplatil za mlčení o jejich vztahu a platbu se pokusil zatajit ve finančních záznamech. Manhattanští státní zástupci mají k ruce desítky svědků a porotu z jednoho z nejliberálnějších amerických států. To vše hraje proti Trumpovi.

Pro bývalého prezidenta to však znamená pramálo, jak ukázal během své divoké politické kariéry od zvolení v roce 2016. Boří zavedená pravidla, přežil dvojnásobný pokus o impeachment a nebál se ani zpochybnění výsledků voleb v roce 2020, jež dodnes považuje za podvod. Vše korunoval opatrnou výzvou ke svým příznivcům, kteří posléze vzali v lednu následujícího roku Kapitol útokem.

Moc soudních úspěchů na kontě v poslední době nemá. Desítky milionů musel vyplatit novinářce Jean Carrollové kvůli pomluvě, v jiném občanskoprávním procesu procesu mu soud uložil pokutu 350 milionů dolarů a vysoké denní úroky kvůli záměrnému zveličování Trumpova majetku. Ránu v obou procesech dostalo jen jeho ego a peněženka. V tom aktuálním mu však hrozí až čtyři roky vězení.

Trumpův tým sice spor s bývalou pornohvězdou považuje naoko za malichernost, opakované snahy o jeho odročení však ukazují, že větří průšvih. The New Yorker ho už stačil překřtít na proces století. Hlavní líčení mělo začít už 25. března. Před pár týdny však newyorský soudce Juan Merchan oznámil odročení na 15. dubna. Další pokusy Trumpových právníků odložit začátek procesu zamítl odvolací soud.

Spletitá kauza okořeněná nevěrou

O co v celé kauze jde? Zažehl ji článek listu The Wall Street Journal v lednu 2018, který s odvoláním na anonymní zdroje napsal, že Trumpův právník Michael Cohen zařídil měsíc před prezidentskými volbami v roce 2016 výplatu 130 tisíc dolarů (2,7 milionu korun) Cliffordové, aby veřejně nemluvila o sexuálním styku s Trumpem. Pornohvězda předtím v soukromí přiznala, že styk s ním měla v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji v kalifornském Lake Tahoe. Trump už byl v té době rok ženatý s Melanií.

Cohen později výplatu peněz Cliffordové přiznal, peníze prý však byly jeho. V srpnu 2018 uzavřel s prokuraturou dohodu, na jejímž základě měl vyšetřovatelům poskytnout informace o ruské roli v amerických prezidentských volbách. U soudu se výměnou za nižší trest přiznal k porušení zákona o financování volební kampaně a k bankovním a daňovým podvodům. Cohenův právní zástupce Lanny Davis podle médií řekl, že Trump navedl Cohena ke spáchání trestného činu.

V květnu 2018 nový člen týmu Trumpových osobních právních zástupců a bývalý newyorský starosta Rudy Giuliani řekl, že Trump splatil Cohenovi 130 tisíc dolarů, které vyplatil Cliffordové. Uhrazení celé částky poté na Twitteru přiznal i Trump, ale poměr s Cliffordovou opět popřel. V prosinci 2018 soud v New Yorku poslal Cohena na tři roky do vězení. Usvědčil ho, že uplácel dvě někdejší milenky budoucího prezidenta.

Newyorský odvolací soud v listopadu 2019 potvrdil, že Trump musí vyšetřovatelům předložit daňová přiznání za posledních osm let. Ta mají posloužit při vyšetřování, zda před nástupem do úřadu prezidenta zaplatil za mlčení dvou žen. Manhattanská prokuratura ve zveřejněných obviněních proti Trumpovi uvedla, že exprezident před volbami roku 2016 řídil platby třem lidem ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech, připomíná CNN.

Trump pochopil mediální hru

Pro Trumpa to bude v následujících týdnech v porovnání s předešlými soudními spory a úspěšnou kampaní velká změna. Oproti velkým soudním síním, pohodlí v jeho luxusním sídle Mar-a-Lago a přízni fanoušků ho čeká malý sál obvodního soudu a bedlivá pozornost dvanáctičlenné poroty. Trump by se měl jednotlivých slyšení osobně účastnit, může však požádat o omluvenku.

Podle listu The New York Times bude spoléhat na agresivní taktiku a osobní apel na porotu. Zjednodušeně řečeno se pokusí ze soudu udělat show, boj o svobodu slova a snahy současného vedení země o jeho zdiskreditování. „S jeho nástupem jsme vstoupili do věku Trumpa, on se jako vůbec první prezident nebojí útočit na naše posvátné instituce,“ popisuje historik Douglas Brinkley.

Demokraté doufají, že aktuální soud Trumpa zkrotí, Brinkley však oponuje. „Trump dokonale chápe, jak dnes fungují média, takže věří, že dokud se o něm bude mluvit, vyhraje,“ dodává. Jinou šanci totiž nemá, oproti dvěma předchozím federálním soudům si v tomto případě po svém možném návratu do Bílého domu nemůže udělit milost.

Jeden z nejmenovaných členů jeho týmu sdělil, že Trump hodlá v podstatě přenést svou prezidentskou kampaň před soud a spor s někdejší pornohvězdou rámovat jako boj o budoucnost USA. Ne náhodou má nachystanou řadu setkání s voliči ve státech okolo New Yorku. V plánu je rovněž série rozhlasových i televizních rozhovorů.

Trump rovněž využil aktuální soud k mobilizaci svých voličů – v mailové kampani je vyzývá k zaslání finančních příspěvků. „Zbývá 72 hodin do chvíle, kdy se rozpoutá peklo,“ stojí v páteční zprávě, kterou jeho tým rozeslal republikánským příznivcům. Policie očekává protesty před budovou soudu a připravuje se i na střety odpůrců a příznivců Trumpa. Na pomoc někdejšímu prezidentovi přispěchá i jeho někdejší hlavní stratég Stephen K. Bannon, jenž chystá epizody svého podcastu War Room natočené přímo před dějištěm soudního procesu.

Útoky na soudce a „náhubkový“ příkaz

Jedním z velkých zádrhelů pro Trumpa bude, že si mezi osazenstvem soudu nenadělal příliš dobré jméno svými nevybíravými výroky. Newyorský soudce Merchan je proslulý svým smyslem pro pořádek, nestrpí vulgární projevy v soudní síni ani porušování běžných procesních postupů. Obvodního prokurátora Alvina L. Bragga, který případ předložil, Trump už stihl nařknout z podjatosti, prý jedná na přímý rozkaz Joea Bidena.

Vytkl mu také, že je demokrat, a neštítil se narážek na barvu jeho kůže. Trump Bragga označil za hlavní důvod, proč je „kriminalita v New Yorku v posledních letech na vzestupu“. Počet vražd a trestných činů za použití střelně zbraně přitom během působení Bragga ve funkci prokurátora klesl.

Na Braggovu žádost uvalil soudce na Trumpa takzvaný „náhubkový“ příkaz, kdy někdejší prezident nesmí verbálně útočit na členy poroty, svědky ani prokurátora, a to ani mimo soudní síň. Trump kontroval osobním útokem na Merchana, jehož dcera je demokratickou politickou konzultantkou, a vyzval ho k odstoupení z případu. Soudce reagoval rozšířením příkazu i na jeho osobu a členy rodiny.

O výsledcích soudu se paradoxně podle zámořských médií bude z velké části rozhodovat už v následujících dvou týdnech při sestavování poroty. Očekává se, že ji obsadí především liberální Newyorčané, u nichž Trump příliš pochopení nenajde. Jeho bývalý právníci se nechali slyšet, že Trumpův tým by měl v porotě apelovat zejména na mladé Afroameričany a zástupce dělnické třídy.

Bez ohledu na správnou taktiku a marketingové veletoče je však pravděpodobné, že si Trump vyslechne verdikt „vinen“. Otázkou zůstává výše trestu, obžaloba obsahuje 34 bodů, za každý z nich Trumpovi hrozí maximálně čtyři roky vězení. Soudce může rozhodnout, zda tresty za jednotlivé přečiny může odsouzený odsedět zároveň, nebo musí navazovat. Stát New York má v takovém případě zastropovaný kumulativní trest na dvacet let, píše USA Today. Mnohem pravděpodobnější je však probace. „U obžalovaného, který nemá žádný záznam v trestním rejstříku, bych očekával podmíněný trest,“ míní právník Mitchell Epner.