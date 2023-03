Stormy Daniels: Kdo je pornoherečka, kvůli které natahují Trumpa na skřipec

Ten sex, tedy přesněji údajný sex, je stará záležitost. Bouřlivá Danielsová o něm vyprávěla bulvárním magazínům od roku 2011, teď by však mohla teprve rozbouřit Ameriku, protože už pár dnů se říká, že by v důsledku oné noci mohl být Trump obviněn. Jako první exprezident USA. A protože se to odehrává na pokrokářském Manhattanu, mohl by dostat náramky a možná by ho pro ten triumf na chvíli strčili za mříže. Půlka Ameriky by omdlévala blahem, druhá už teď staví obranné barikády.

Celkem 54 % Američanů si myslí, že je to celé politicky motivované. Dokonce si to myslí každý třetí demokrat. Současně si 70 % lidí myslí, že Trump Danielsové zaplatil.