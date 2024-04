Nikdo není nestranný. Najít dvanáct porotců k Trumpovu soudu je složité

Bude tak na manhattanských státních zástupcích a Trumpově právním týmu, aby se prokousali masami Newyorčanů, a našli dvanáct lidí schopných odložit stranou své pocity vůči jednomu z nejvíce rozdělujících amerických politiků, a dopřáli mu tak spravedlivé soudní řízení, napsala v sobotu BBC.

Trumpovi právníci si již stěžovali, že městská část Manhattan, kterou obývají převážně demokraté, neumožní sestavit nestrannou porotu. A odborníci se shodují, že to bude náročné.

„V zemi není nikdo, kdo by neměl názor tak či onak. Ale Newyorčané jsou Donaldu Trumpovi, jeho otci a dětem vystaveni doslova po celé generace, od všech bulvárních plátků přes internet až po Sám doma,“ řekl bývalý manhattanský prokurátor Jeremy Saland.

Vzhledem k vysoké prestiži procesu může být potenciálně vybráno až 500 lidí z newyorského Manhattanu a sousedního Rooseveltova ostrova. Z této skupiny vytřídí obhajoba a obžaloba – pod dohledem soudce Juana Merchana – dvanáct porotců a několik náhradníků, kteří zasednou do lavic. Tito porotci budou pro veřejnost anonymní, ale Trumpův tým a žalobci budou znát jejich totožnost.

Proces začne propuštěním porotců, kteří se nebudou moci zúčastnit šestitýdenního procesu kvůli obtížím, jako jsou povinnosti spojené s péčí o děti a omezení cestování, říká bývalá brooklynská prokurátorka Julie Rendelmanová.

Podle odborníků by největší problém mohla představovat druhá fáze: vyloučení těch, kteří nebudou nestranní. „Každý...musí bývalému prezidentovi přiznat stejná práva jako komukoli z nás, tedy že je nevinný, dokud se neprokáže jeho vina,“ řekl Saland.

Aby začali vyřazovat ty, kteří jsou zaujatí, budou žalobci a tým obhajoby analyzovat dotazníky vyplněné potenciálními porotci. Porotcům budou pokládány otázky včetně toho, jaké zpravodajské servery čtou a jaké podcasty poslouchají, zda sledují Trumpa na sociálních sítích a zda se někdy zúčastnili shromáždění bývalého prezidenta.

Budou také dotázáni, zda podporují nebo se považují za součást nějakých pravicových či levicových radikálních skupin, konkrétně hnutí QAnon, Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, Boogaloo Boys nebo Antifa.

Potenciální porotci musí také uvést, zda se oni nebo jejich blízcí příbuzní a přátelé někdy stali obětí trestného činu, a pokud ano, jakého. To umožňuje oběma stranám posoudit, zda by někdo mohl být v Trumpově případu falšování obchodních záznamů zaujatý kvůli předchozím zkušenostem. Některé z otázek jsou ještě osobnější a ptají se porotců, čím se živí jejich děti a zda užívají nějaké léky, které by jim bránily v soustředění během soudního procesu.

Hodnotí se i příspěvky porotců na sítích

Žalobci a Trumpův právní tým budou moci napadnout ty, u nichž nechtějí, aby byli zařazeni do poroty. Každá strana má k dispozici deset možností odvolat porotce bez konkrétního důvodu, a neomezený počet příležitostí učinit tak z pádných důvodů.

Tato doba se ukáže jako klíčová pro obě strany, aby odstranily lidi, kteří nebudou k procesu objektivní, včetně těch, kteří se záměrně snaží dostat k případu tím, že zkreslují své názory na Trumpa, říká Saland. „Je velmi důležité, aby státní zástupci a obhajoba tyto porotce prověřili a zbavili se těch, o kterých si myslí, že svou práci neodvedou,“ dodává.

Na pomoc si právníci obhajoby a obžaloby pravděpodobně najmou experty, kteří budou procházet příspěvky porotců na sociálních sítích, které mohou poskytnout „pokladnici informací o jejich potenciálních názorech a předsudcích“, říká Rendelmanová.

Trumpův případ však nebude prvním vysoce prestižním procesem pro žalobce a týmy obhajoby, které hledají nestranný soubor Newyorčanů, poznamenali odborníci.

V roce 2020 trvalo téměř dva týdny, než se podařilo zúžit okruh porotců v newyorském procesu zdiskreditovaného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina odsouzeného za sexuální zneužívání.

Najít lidi ochotné poskytnout Trumpovi spravedlivý proces by mohlo trvat stejně dlouho - ne-li déle, říká Rendelmanová. „Jsme lidé, a tak se naše předsudky vkrádají, i když nechceme. Je to proveditelné, ale bude to obtížné,“ uzavřela.