Trumpův exprávník Cohen nastoupí do vězení, čeká ho tříletý trest

10:28 , aktualizováno 10:28

Někdejší osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen by měl v pondělí nastoupit do vězení. Tříletý trest si odpyká ve federálním nápravném zařízení v obci Otisville asi 110 kilometrů severozápadně od New Yorku. Soud v prosinci poslal Cohena za mříže za lhaní Kongresu, krácení daní a porušení zákonů o financování politické kampaně.