Kolotoč už se roztáčí: generální prokurátor státu Západní Virginia, což je něco jako tamní ministr spravedlnosti, vyzval viceprezidentku Kamalu Harrisovou, aby uplatnila 25. dodatek americké ústavy a pro duševní nezpůsobilost odvolala Joea Bidena z úřadu. Zní to, jako by Biden byl pozdní Brežněv, ale je to jen politický šťouch. I tak je však jasné, že z prezidentova duševního zdraví se právě stalo jedno z hlavních témat voleb.