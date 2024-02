Od nenávisti k respektu. Trump omámil republikány, odpustí mu i výhrůžky NATO

Měl to být jeden z mnoha obyčejných volebních mítinků před klíčovými primárkami v Jižní Karolíně. Donald Trump však na sobotním vystoupení vyvolal zděšení na mezinárodním politickém poli. Pokud se státy NATO nepolepší v přispívání do armádních rozpočtů, Amerika jim s obranou nepomůže. „Ne, chránit vás opravdu nebudu. Dokonce bych i povzbudil Rusko, ať si dělá, co chce. Prostě musíte platit,“ hřímal k příznivcům, za což sklidil potlesk.

„Dejte mi pokoj, vždyť je to Trump. Jediné, co k tomu můžu říct, je, že během jeho vlády žádný stát nepodnikl jakoukoli invazi.“ Lindsey Graham republikánský senátor