Neupřímné lidi podřízne. Trumpovu kampaň řídí žena, která dělala i pro Reagana

Za vzezřením a úsměvem milé babičky se skrývá nesmlouvavá politická válečnice. Tak Wilesovou charakterizují zámořská média. „Nevlivnější členka Republikánské strany, o které jste nikdy neslyšeli,“ tvrdí o ní The Hill. „Zřejmě nejsilnější hlas v třetí kampani Donalda Trumpa,“ chválí Wilesovou The New York Times. Pokud Trump vyhraje volby, může děkovat hlavně světlovlasé poradkyni.

Wilesová se začala o politiku zajímat v druhé polovině sedmdesátých let. Rodinné zázemí k tomu příliš neměla, její otec Pat Summerall byl profesionálním hráčem amerického fotbalu a později se věnoval komentování. Své dceři přesto něco předal. Peter Schorsch, který se zná s Wilesovou desítky let, popisuje, že právě od svého otce se naučila zaujmout lidi upřímností.