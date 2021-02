GLOSA: Všichni jsou už v Mexiku, klídek pod Etnou a ilumináti v Kongu

Sněží-li například v Rusku, nikdo se nad tím příliš nepozastaví. Jak jde ale o USA... Je nicméně třeba uznat, že tentokrát mráz zasáhl oblasti, které na to nejsou úplně zvyklé. Zaskočen byl i senátor za Texas Ted Cruz, který se v situaci, kdy mrazem tuhly želvy, odletěl s rodinou ohřát do mexického Cancúnu, přičemž jeho manželka pozvala do hotelu Ritz-Carlton i sousedy a přátele.



Když to prasklo a mezi veřejností se vzedmula vlna nevole, chlapácky to hodil na své dcery, které prý žadonily, ať je vezme někam do tepla. „Chci být dobrý táta. Letěl jsem tam s nimi minulou noc a dnes odpoledne se vracím zpět,“ kál se politik, který v roce 2016 bojoval o republikánskou prezidentskou nominaci s Donaldem Trumpem, jehož se později stal podporovatelem. Měl smůlu, že ho na letišti zpozorovali s kufrem. Příště může zkusit dorazit v převleku (třeba za demokrata, s krosnou). Podobně jako dvě ženy středního věku, které se ve floridském Orlandu vydávaly za důchodkyně, aby dostaly vakcínu proti covidu.

Cruz se ještě vše snažil zachránit, když se po návratu nechal vyfotit, jak nosí balenou vodu pro domácnosti, které kvůli mrazům zůstaly na suchu, poněkud se to však minulo účinkem. Svůj image poškodil podobně jako předloni australský premiér Scott Morrison, jenž v době, kdy v jeho zemi zuřily obrovské lesní požáry, odjel na dovolenou na Havaj. Ten ale hasičák do ruky po návratu nebral.

Jinak se příroda projevuje na Sicílii, kde se po čase opět více probudila k životu sopka Etna a začala ze sebe chrlit lávu, kouř a kamení. Je to tak běžné, že odborníci už jen krčí rameny. „Viděli jsme horší situaci,“ řekl šéf Národního institutu pro geofyziku a vulkanologii Stefano Branco italské tiskové agentuře AGI s tím, že nebezpečí nehrozí.



V klidu jsou i místní. „Myslím, že bychom měli větší obavy, kdyby se něco takového nedělo,“ řekl britskému deníku The Independent Daniele Palumbo, Sicilan žijící nyní v Londýně. Lidé na ostrově se prý vždy dobře baví, když sopka ožije, a vyděšené reakce lidí z jiných koutů planety jim prý připadají „vždy opravdu legrační“. No, jen se smějte… Jestli vás uklidňuje, že rok 2020 je za námi… Schválně kde bude v době bezprecedentní exploze premiér Draghi.

Pojďme do Afriky. Pamatujete na záhadné obelisky, které se před několika týdny objevovaly na různých místech světa? Tak vězte, že nyní už dorazily i na černý kontinent. Na kruhovém objezdu v hlavním městě Demokratické republiky Kongo Kinshase kdosi vztyčil záhadný, necelé čtyři metry vysoký trojhran.



Místní neponechali nic náhodě a v obavě, že jde o dílo satana či mimozemšťanů, předmět rozmlátili a zapálili. Chtěli prý vědět, co se skrývá uvnitř. Nebylo tam nic, těžko však říct, jestli to rozrušené Konžany ukonejšilo. „Vzbudili jsme se a spatřili tenhle kovový trojhran. Byli jsme překvapení, protože takové předměty vídáme v dokumentech o svobodných zednářích a iluminátech, řekl agentuře Reuters jistý Serge Ifulu. V tomto tedy v Kongu za prvním světem pozadu nejsou.

Co za těmi zatracenými obelisky vězí, by mohl objasnit nikaragujský vesmírný program. Základ – ministerstvo pro „mimozemské vesmírné záležitosti, Měsíc a další vesmírná tělesa“ – už ve středoamerické zemi od minulého týdne mají. Autoritářský prezident Daniel Ortega se nenechal rozhodit škarohlídy, kteří tvrdí, že země nemá k výzkumu kosmu potřebné peníze, vědce ani observatoře, a zavelel k vesmírné zteči. Člověk nesmí mít malé cíle a nechat se odradit drobnými překážkami.