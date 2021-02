Po výpadku proudu přišla další rána, mrznoucím Texasanům chybí jídlo a voda

Mrazivé počasí vyvolané přílivem arktického vzduchu se dotýká prakticky celého amerického území a působí komplikace v dopravě a energetice v řadě států, nikde ovšem není situace tak kritická jako v Texasu.

Mrazy, sníh a náledí ochromily infrastrukturu druhého nejlidnatějšího státu USA, který na tyto podmínky není zvyklý. Silnice se staly nesjízdnými, praská potrubí a v nezateplených domech odstřižených od elektřiny teploty padají pod bod mrazu.



„Je to tady trošku jako na Divokém západě,“ řekl šedesátiletý Gerry Gross z Dallasu, jehož domácnost byla v tu chvíli déle než 24 hodin bez proudu.



Zároveň mu začala do zdi vytékat voda z prasklé vodovodní trubky, kterou nakonec omotal izolační páskou. Instalatér nebyl k dispozici a Gross se nechtěl obracet na úřady, protože „ty by jenom vodu úplně vypnuly a kdo ví, kdy bych ji měl zpátky“.

Někteří Texasané byli ve středu bez dodávek elektřiny už několikátý den. „Tohle je třetí den bez proudu. Dnes ráno nám zamrzl generátor. Mrzneme,“ hlásila ve videu pracovnice zvířecího útulku v městečku Temple jižně od Dallasu.

Kdy se podaří problémy vyřešit, nebylo vůbec jasné. Podle AP se ve středu asi na sedm milionů Texasanů vztahovaly výstrahy, aby nekonzumovali vodu z vodovodu, dokud ji nenechají projít varem.

Američanům dochází jídlo

Organizace ERCOT, která spravuje elektrickou rozvodnou síť, ve středu hlásila obnovení dodávek proudu u asi 1,6 milionu domácností. To ovšem znamená, že asi dva miliony zákazníků zůstávaly bez elektřiny.

„Každý zdroj elektřiny, který Texas má, byl zasažen,“ řekl na tiskové konferenci guvernér Abbott. Republikánský politik předtím naznačoval, že za problémy mohou především elektrárny využívající obnovitelné zdroje, za což sklízel kritiku od komentátorů z druhé strany politického spektra.

Ve středu neposkytl mnoho konkrétních informací o tom, kdy se elektrická a vodovodní síť vrátí k normálu. „Tohle jsou informace, které mi nebyly dodány,“ odpověděl podle listu The Texas Tribune na otázku, které oblasti mohou v nejbližší době očekávat návrat elektrického proudu.

Do krizových operací už je zapojená i federální vláda. Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) zaslala do Texasu přikrývky, balenou vodu, potraviny a 60 generátorů, které mají zajistit chod „kritické infrastruktury“.

V médiích se objevují zprávy o problémech s elektřinou a vodou i v nemocnicích či „ohřívacích centrech“ zřízených pro strádající obyvatele.

„A teď Texasanům dochází jídlo,“ hlásil ve středu The Texas Tribune. Nedostatek vyplývá z dopravních komplikací i uzavírek obchodů, kde vypadl proud.

Lidé vykoupili supermarkety

V supermarketech, které zůstávají otevřené, se tvoří fronty a docházejí základní potraviny. „Když jsme přišli, fronta se vinula okolo obchodu... Regály s bramborami, masem, vajíčky a některými mléčnými výrobky byly skoro vyčištěné,“ popsala obyvatelka Austinu návštěvu prodejny řetězce Target.

Podle deníku The New York Times si napříč USA počasí v posledních dnech vyžádalo nejméně 31 mrtvých. Někteří zemřeli na silnicích, jiní poté, co se „zoufalé pokusy o zahřátí staly smrtící“.

Kromě Texasu je situace vážná i v dalekém Oregonu, kde byli někteří lidé bez elektřiny už skoro týden. Potíže hlásí i Louisiana nebo Mississippi.

Masivní zimní bouře se dnes zřejmě bude posouvat na severovýchod, i pro jih USA ale předpověď na nejbližší hodiny a dny stále zahrnovala sněžení či mrznoucí déšť. „Nebude to nic pěkného,“ prohlásila Laura Paganová z americké Národní meteorologické služby (NWS).

Agentura ve středu vydala různé výstrahy pro oblasti USA s více než 100 miliony obyvateli.