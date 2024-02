Zemřel Robert Badinter, muž, který Francii zbavil trestu smrti

Badinter se narodil do francouzské židovské rodiny. Jeho otec zemřel v nacistickém koncentračním táboře Sobibor, zbytek rodiny druhou světovou válku přečkal v úkrytu v Savojsku. Badinter vystudoval práva a literaturu, vedle justiční kariéry vyučoval na vysoké škole.

V roce 1972 Badinter obhajoval Rogera Bontemse a jeho případ poznamenal celou jeho další profesní dráhu. Bontems se podílel na únosu dvou lidí a byl přítomen jejich vraždě, ale sám nikoho nezabil. Soud mu přesto udělil trest smrti, který byl vykonán. Proti trestu smrti Badinter bojoval i předtím, po Bontemsově případu se ale jeho odpor k nejvyššímu trestu ještě prohloubil, uvedl ve své knize L’Abolition (Zrušení).

„Nikdy nebyla zjištěna žádná souvislost mezi existencí či neexistencí trestu smrti v trestním právu a počtem násilných trestných činů. Skutečný politický význam trestu smrti spočívá v tom, že vychází z myšlenky, že stát má právo zbavit se svých občanů až do té míry, že jim vezme život. Takto trest smrti zapadá do totalitních systémů,“ tvrdil Badinter.

Francie zrušila trest smrti 9. října 1981, tři měsíce poté co Badinter usedl do křesla ministra spravedlnosti. Po odchodu z vlády stál devět let v čele Ústavní rady a kariéru zakončil 16 lety v Senátu.

„Advokát, ministr spravedlnosti a muž, který ukončil trest smrti. Robert Badinter se nikdy nepřestal zasazovat o osvícenství. Byl jednou z osobností století, svědomím republiky, francouzským duchem,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron a připojil společnou fotografii. „Zrušení trestu smrti bude navždy jeho odkazem Francii. Vděčíme mu za mnohé. Naše práva a svobody mu vděčí za mnohé,“ uvedl premiér Gabriel Attal.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Avocat, garde des Sceaux, homme de l’abolition de la peine de mort. Robert Badinter ne cessa jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l’esprit français. https://t.co/3IJ9jekLSd oblíbit odpovědět

Současný předseda Ústavní rady Laurent Fabius vyzdvihl Badinterův smysl pro spravedlnost a zásluhy o pokrok práva a humanismu ve Francii i ve světě. Muž, se kterým se podle svých slov přátelil přes 50 let, podle Fabiuse „propojoval moudrost a vášeň ve všech funkcích, které zastával“.

V roce 2001 dostal Badinter od českého prezidenta Havla Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, a to za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Při předávání vyznamenání zdůraznil Havel dlouholetý Badinterův zájem o prezidenta Masaryka.