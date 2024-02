KOMENTÁŘ: Chybí Česku trest smrti? Mnohem víc vadí groteskně nízké tresty

Druhý únorový den roku 1989 kat utáhl oprátku na krku Vladimíra Lulka, jenž se do historie zapsal spektakulárním činem, když šestatřiceti ranami nožem zavraždil manželku, její tři děti a svou vlastní dceru. Podle současného práva by za to vyfasoval 15 až 25 let s možností dřívějšího propuštění za dobré chování, pokud by soud nevynesl ortel doživotí nebo by obhájce nevsadil na nepříčetnost svého mandanta.

Většina Čechů dnes pro opětovné zavedení trestu smrti není, ale stále je to bitva dost vyrovnaná.