Macronův fígl. Ukrajincům poslal „tank netank“ a zahanbil Němce

Je to tank? Není to tank? V odborné komunitě od středy zuří debaty, kam zařadit stroje AMX-10 RC, které Francie přislíbila Ukrajině. Není to však zase tak podstatné: Macronovo gesto ukázalo, že dodávky západní techniky neslábnou. Naopak. Ukrajina doufá, že se brzy dočká i německých tanků Leopard, reálnější jsou však americké obrněnce Bradley.