Putinův zoufalý pokus mobilizovat. Rychlé uznání ztrát překvapilo analytiky

Uznání vysokého počtu mrtvých po jednom z posledních ukrajinských útoků překvapilo i Ruslana Levieva, ruského vojenského analytika z Conflict Intelligence Team.

Leviev podotýká, že obvykle ruskému ministerstvu obrany trvá dny, než ztráty připustí, pokud vůbec. „Je tu méně triumfalismu,“ říká o novém stylu komunikace.

Moskva v úterý zvýšila přiznaný počet obětí ukrajinského útoku na Makijivku z 63 na 89. Útok podle úřadů umožnili vojáci sami, jelikož porušili zákaz používání mobilních telefonů, a tak na sebe upozornili.

List The New York Times dává nezvykle rychlou reakci ministerstva do kontrastu s předchozími případy, kdy Moskva mlčela k ponižujícím ukrajinským útokům a na ně navázaných úmrtí příslušníků ruských ozbrojených sil.

Kreml například nikdy neuznal přes kritiku a frustraci příbuzných utopených námořníků ukrajinskou roli v potopení pýchy ruské flotily, křižníku Moskva. Podle listu ale Rusko nyní hodlá zřejmě vystupovat více otevřeně.

Změna dosavadní strategie má pravděpodobně za cíl vyburcovat ruskou veřejnost. V Samaře a dalších městech proběhla smuteční shromáždění, která se nesla v hněvivém duchu vůči Ukrajině a Západu.

„Ani my, ani naši manželé nechtějí válku. Celý Západ se spojil, aby zničil nás a naše děti,“ prohlásila spoluorganizátorka shromáždění a manželka velitele 2. gardové kombinované armády se sídlem v Samaře Jekatěrina Kolotovkinová.

Její slova odráží nezvykle bojový novoroční projev ruského prezidenta Vladimira Putina. Šéf Kremlu obvinil Západ, že cynicky používá Ukrajinu, aby zničil Rusko.

Podle nejmenovaného ruského státního činitele vyzpovídaného listem The Washington Post ale vinění Západu za konflikt na Ukrajině je prakticky uznáním, že Putin ztratil kontrolu nad válkou. „Jak nám může říkat, že všechno jde podle plánu, když už jsme deset měsíců ve válce, o které nám bylo řečeno, že zabere jen pár dní,“ uvádí činitel.

Putinovo zoufalství

Podle analytiků se v urputné snaze zapojit běžné Rusy do vojenských operací odráží Putinovo zoufalství. „Je mnohem méně uvolněný, mnohem méně optimistický,“ uvádí respektovaná ruská analytička think tanku Carnegie Endowment for International Peace Taťjana Stanovaja. „Cítíte určitou úzkost, touhu mobilizovat všechny možné síly k dosažení jeho cílů,“ dodává.

Ukrajinská rozvědka soudí, že navzdory velké nepopularitě odvodů chce Kreml ohlásit další kolo mobilizace. Náčelník rozvědky Kyrylo Budanov uvedl, že oficiální ohlášení dalších odvodů by mohlo proběhnout v nejbližších dnech. Podle Ukrajinců je Moskva připravená v následujících čtyřech až pěti měsících ztratit 70 tisíc ruských vojáků.

Táhnoucí se válka zatím nevyvolala v Rusku masivní protesty, které by mohly znepokojovat Kreml. Radikální zastánci invaze, vojenští blogeři a další, sice stále častěji a silněji kritizují ruské velitele za vojenská selhání na Ukrajině, Putinovi se zatím kritika vyhýbá.

Šéf Kremlu se zatím k Makijivce nevyjádřil. Podle expertů přijal sovětskou tradici neomylných vůdců a špatné zprávy deleguje na jiné.

Vyhýbání se odpovědnosti ale nemusí Putinovi vydržet věčně. Odpor veřejnosti k vojenským obětem sovětské invazi do Afghánistánu v 80. letech „nenastal hned, v prvním roce války,“ upozorňuje ruský politolog Michajl Vinogradov. Dosavadní mlčení Rusů může být příslovečným tichem před bouří.