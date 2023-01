Rusové plánují jadernou provokaci z Krymu či z Běloruska, míní Ukrajinci

„Ano, máme informaci, že Putin pro provedení takovéto provokace zvažuje území okupovaného Krymu a dnešního Běloruska. Všechny tyto informace sledujeme,“ uvedl ve středu pro ukrajinský kanál Svoboda mluvčí ukrajinského ministerstva obrany Andrij Jusov.

Reagoval tak na otázku moderátora, zda může říct, že kromě potenciálních nosičů jaderných zbraní je na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově i samotný atomový arzenál. Zástupce Ředitelství zpravodajské služby ukrajinských ozbrojených sil Andrij Černiak totiž předtím řekl, že Kyjev sleduje přesuny ruských taktických jaderných zbraní a že ví, kde jsou.

„Vojenská rozvědka vidí, že pozemní, letecké a námořní nosiče jaderné munice jsou momentálně umístěny na území okupovaného Krymu. Mluvíme o lodích, ponorkách, letadlech a pozemních systémech, které jsou schopny jaderného úderu. Rusko potenciálně má tuto možnost,“ sdělil podle úterní zprávy agentury Ukrinform a dodal, že „okupant je schopný všeho“.

Černiak ale doufá, že „mezinárodní společenství bude umět ovlivnit vedení okupující země tak, aby to nevedlo k jaderné katastrofě“. Pokud by se ruský prezident skutečně rozhodl použít zbraně hromadného ničení, pro Kyjev by to nicméně podle Jusova „nebylo překvapení“.

Míní, že se tato možnost sice nedá vyloučit, ovšem kremelský režim by si tím prý zasadil poslední hřebíček do rakve. Přímé odpovědi na otázku moderátora se tak vyhnul. Debatu o jaderném úderu v září rozvířil sám Putin, když při vyhlášení částečné mobilizace obvinil Západ z „jaderného vydírání“ a pohrozil použitím svého atomového arzenálu. „Neblafuji,“ řekl tehdy, přičemž nešlo o poslední výhrůžku tohoto typu, která z Kremlu zazněla.

Ukrajinský mluvčí nyní podotkl, že má nepřátelská armáda pro letošní rok stanovených několik cílů. „Jsou tu strategické cíle a úkoly šíleného diktátora – genocidní válka za zničení ukrajinského národa a ukrajinské státnosti. Ale pokud mluvíme o vojenských úkolech, cílem může být přístup k administrativním hranicím Doněcké a Luhanské oblasti či udržení pozemního koridoru na Krym,“ pokračoval Jusov.

Ukrajince dále ujistil, že tyto plány jsou „beznadějné“ a že ukrajinské tajné služby mají přehled o všech přesunech nepřátelských sil. Upozornil také, že Rusové mohou plánovat provokace u Charkova nebo někde na severní ukrajinské hranici, aby tam přilákali pozornost ukrajinské armády.

Zmínil pak i kamikaze drony, kterých podle něj Rusové mají ještě zhruba stovku. „Připravujeme se však na novou dodávku šáhidů (íránských dronů, pozn. red.). Bohužel už byly podepsány smlouvy,“ řekl mluvčí s tím, že útoky drony mohou v blízké budoucnosti pokračovat – stejně jako práce ukrajinské letecké obrany, dodal podle portálu Focus.

Rozhovor s mluvčím Jusovem: