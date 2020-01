Francouzská teenagerka urazila islám. Nyní se musí skrývat, hrozí jí smrtí

Dívka jménem Mila, která touží stát se zpěvačkou, na svém Instagramu uspořádala chat, na němž odpovídala na otázky. Jedna z nich se týkala i sexuálních preferencí. Mila, která se považuje za lesbičku, se při tom dostala do konfliktu s jedním uživatelem.

Ten s ní silně flirtoval a dělal jí sexuální návrhy. Mila ho odmítla. Uživatel ji následně nazval „špinavou lesbou“ a obvinil ji z rasismu a islamofobie.

„Nenávidím náboženství. Korán je plný nenávisti. Je v něm jen nenávist. Islám je podělaný náboženství. To je to, co si myslím,“ reagovala Mila, podle níž nemůže být rasistou člověk, který kritizuje náboženství.

Video se stalo široce sdíleným na sociálních sítích. Teenagerce začaly chodit výhružné zprávy, v nichž ji lidé nazývaly „špínou“ nebo „děvkou“ a přáli jí znásilnění či „smrt v pekle“. Někteří též vyhrožovaly, že jí „podříznou hrdlo“.

„Dostala jsem 200 zpráv čiré nenávisti za minutu,“ řekla Mia feministickému, protimuslimskému blogu bellica.



Její jméno, adresa jejího domu a název školy, na kterou chodí, byly zveřejněny na internetu. Podle Mily někdo do školy zavolal a vydával se za jejího otce. Ta zavolala polici, aby ji ochránila.

„Vážnost hrozeb učinila nezbytným dočasně odvolat dívku ze školy a postarat se o ni,“ uvedl prokurátor z města Vienne na jihovýchodě Francie. Dívce přidělil psychologického poradce. Policie jí poradila, aby se ukázala na veřejnosti teprve, až kontroverze ustoupí.

Prokurátor řekl, že začne vyšetřovat, kdo je autorem hrozeb. Zároveň zahájí druhé vyšetřovaní, které má za cíl zjistit, zda dívčiny výroky nejsou projevy nenávisti (hate speech).



Na sociálních sítích uživatelé dívce vyjadřovali podporu pod hashtagem #jesuismila (jsem Mila), populárním se stal ale i hashtag jejích odpůrců #jenesuispasmila (nejsem Mila). Mezi těmi, kdo se dívky zastávají, jsou jak krajně pravicové, tak feministické skupiny, uvádí britský deník The Times.

Podle Marine Le Penové, předsedkyně pravicově populistického Národního sdružení, jsou dívčiny výroky „slovním popisem karikatur Charlie (Hedbo)“. Le Penová odkazuje na satirický časopis, který se stal v lednu 2015 terčem teroristického útoku. Ten opakovaně zveřejňoval karikatury proroka Mohammeda.

„(Její slova) se nám mohou zdát vulgární, ale ve Francii v 21. století nemůžeme akceptovat to, že ji kvůli nim někteří lidé odsoudí k smrti,“ dodala Le Penová.

Marine Le Pen (Twitter) @MLP_officiel Les propos de cette jeune fille sont la description orale des caricatures de Charlie, ni plus ni moins. On peut trouver ça vulgaire, mais on ne peut pas accepter que, pour cela, certains la condamnent à mort, en France, au XXIème siècle. MLP https://t.co/bhlim7ch4o odpovědětretweetoblíbit

Kauza opětovně rozpoutala ve Francii debatu o vztahu náboženství a státu. Zastánci francouzského principu sekularismu (laicité) tvrdí, že by se Francie neměla vydat cestou multikulturalismu a poskytovat muslimům úlevy pro praktikování jejich víry ve veřejném prostoru.



Francie jako první evropská země zakázala muslimům nošení závojů a šátků zahalujících obličej na veřejnosti. Též zakázala okázalé náboženské symboly ve veřejných školách. Kromě muslimských šátků se opatření týká i velkých křížů a židovských jarmulek.