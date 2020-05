Kredit USA kvůli pandemii utrpěl. U nás to zvládáme lépe, ozývá se z Číny

„Tak tvrdě jsme se snažili (o koronaviru) říct světu,“ tvrdí pracovník ostrahy Liou, který posílal protikomunistickým aktivistům videa z nouzových nemocnic ve Wu-chanu, na jejichž stavbě se podílel. „Přesto i s jejich svobodným tiskem a svobodou projevu selhali,“ řekl listu Los Angeles Times.

Liou, dlouhodobě kritický k čínské vládnoucí komunistické straně, neskrývá své zklamání ze způsobu, jakým se Západ ke koronavirové krizi postavil. USA pro něj byly ideálem, vzorem výhod demokracie. To už však neplatí. „Jsem překvapený. Jsem zklamaný. Přehodnocuji vše, co jsem si myslel, že vím o Americe,“ myslí si nyní.

„Lidé byli tak naštvaní. Vláda umlčovala naše doktory. Ale nyní je to opak: zdá se, že Západ je na tom hůř. Čísla mluví sama za sebe,“ je přesvědčen Liou. S jeho slovy souhlasí dcera jedné starší obyvatelky Wu-chanu, která žije v USA a ve Wu-chanu byla na dovolené. „Američané nemohou dělat, co děláme my tady. Pracovníci tu kontrolují každý dům, testují, měří teploty a posílají jídlo.“

Její manžel chtěl původně zažalovat wuchanskou nemocnici za to, že propustila jeho zetě. Nyní si myslí, že vláda odvedla v boji s nákazou dobrou práci. Manželé jsou vděční, že se úřady ve Wu-chanu postaraly o jejich babičku.

Čínská média píší, že tento sentiment je sdílen u větší části čínské veřejnosti. Oficiální list čínské komunistické strany Global Times zveřejnil průzkum, podle něhož je 86,7 procenta respondentů zklamáno způsobem, jakým USA s virem bojují. Dalších 29 procent totéž říká o Velké Británii, v případě Číny se takto vyjádřily 4,9 procenta.

Na průzkum se dá dívat vzhledem k úzkému sepětí čínského tisku s komunistickou stranou s velkými pochybnostmi, v jistém smyslu ale reflektuje výsledky průzkumu provedeného německou Körberovou nadací. Z něj vyplývá, že Němci vyjadřují klesající důvěru ve schopnost USA být světovým lídrem. Provládní list neopomněl výsledky německého průzkumu zmínit, pomlčel však o rozšířeném názoru mezi německými respondenty, že Čína ku škodě světa zatajovala informace o nákaze.

Magazín Politico podotýká, že pocit, že Čína epidemii zvládla, zatímco USA mají s celou situací obrovské potíže, mají i vzdělaní Číňané s mezinárodními kontakty, tedy skupina, jenž nahlíží na Ameriku jako na vzor pro ostatní země včetně Číny. Dokladem této změny je rozhodnutí řady čínských studentů odletět z USA a dalších západních zemí zpět do své vlasti, kde podle nich vláda zvládá nákazu lépe.

Jiným dokladem jsou odlišné nálady na čínských sociálních sítích. Ještě v únoru se na nich i přes veškerou snahu čínských cenzurních úřadů objevovaly příspěvky plné hněvu kvůli vládnímu umlčení doktora Li Wen-lianga, který varoval před koronavirem a sám na nemoc zemřel. O dva měsíce později už jim ale dominovaly sarkastické komentáře vyjadřující nevíru nad neschopností amerického prezidenta Donalda Trumpa postavit se krizi čelem.

Některé z těchto příspěvků začaly být tak protiamerické a prodchnuté konspiračním duchem, že se čínské úřady v posledních dnech rozhodly je smazat, píše list South China Morning Post. Jeden z nich například tvrdil, že Američané melou těla zemřelých na covid-19 do hamburgerů.

Nová studená válka

South China Morning Post připomíná, že zatímco Čína cenzuruje zpravodajství o politicky citlivých tématech jako je pandemie, konspirační teorie nechávala poměrně volně působit. Nynější zákrok podle listu naznačuje, že vláda nechce, aby jejich obsah způsobil diplomatický skandál.

Čína čelí silné kritice ze strany ostatních států, podle nichž je za pandemii koronaviru odpovědná. Nejhlasitěji zaznívá toto podezření, které Čína dlouhodobě odmítá, právě ze strany USA. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou tak napjaté, že experti mluví o nové studené válce.

Čínský ministr zahraničí Wang-I vyzval Spojené státy, aby zakročily proti „politickému viru“ nutícímu je útočit na Čínu, jinak nová studená válka mezi oběma velmocemi může vypuknout. Pekingu se nelíbí poznámky Trumpa, že Čína možná vytvořila koronavirus v laboratoři ve Wu-chanu. Trump sám se hájil tím, že začal používat sousloví čínský virus pro koronavirus poté, co čínský mluvčí ministerstva zahraničí naznačoval, že jej do Číny zanesli američtí vojáci.

Podle listu South China Morning Post je uzavření agresivních protiamerických účtů na čínské sociální síti Weibo indikátorem, že si Čína nepřeje jít se Spojenými státy do konfrontace. Podle Politica dění na sociálních sítích však ukazuje rostoucí míru čínského nacionalismu, jehož koronavirová krize jen posílila.