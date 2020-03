Číňané se vracejí z ciziny do vlasti. Ta se bojí, že opět roznesou nákazu

Devatenáctiletá Jane Zhangová je jedním z čínských studentů, kteří se s obavami dívají na růst počtu nakažených v USA. Naději jí naopak dodává situace v Číně, kde jejich počet neustále klesá.

„Čína už zvládla situaci a v Pekingu nejsou žádné nové domácí případy. Ale myslím si, že počet lidí s virem ve Spojených státech bude stoupat exponenciálně,“ řekla listu The Washington Times.

Když v New Yorku vzrostl počet případů o 30 procent přes noc, okamžitě si zamluvila let zpět do Číny. Má za to, že tam bude ve větším bezpečí, protože se zdá, že Čína na rozdíl od USA bere situaci vážně.

Dalším důvodem je systém zdravotní péče v USA, v němž náklady na léčbu hradí především pacient.

„Čínská vláda v zásadě platí za zotavení pacienta, takže se nemusíme obávat, kolik léčení bude stát,“ dodává Jane.

Podobně uvažují i Číňané v Británii, kteří skepticky hledí na vládní strategii kolektivní imunity, již obhajuje hlavní zdravotnický poradce britské vlády Patrick Vallance. Podle něj je v boji s koronavirem účinnější nechat nakazit 60 procent Britů, aby si společnost vybudovala dostatečně silnou imunitu, než zavádět drastická opatření typu karantény.

„Byl jsem docela šokován tím, jak rychle je Velká Británie zasažena koronavirem,“ řekl deníku The Guardian student Tao Wang. Tvrdí, že jeho krajany o návrat žádají i jejich rodiny. Číňané se snaží z Velké Británie odejít také proto, že se setkávají s rasistickými projevy, protože nosí masky.

„Dokonce ani Italové nemají náležitou léčbu,“ poukazuje čínská studentka Elena. „Pokud bych byla jako zahraniční student nakažena, nemyslím si, že bych dostala léčbu, jakou potřebuji,“ řekla serveru Nikkei Asian Review. Itálie je v současnosti po Číně zemí s největším počtem nakažených.

Mnohé lety do Číny však byly kvůli pandemii zrušeny. Náhlý vzrůst zájmu se navíc projevil i v nárůstu cen. Sedadla v ekonomické třídě v letadlech z USA stojí čtyřikrát až pětkrát více než obvykle.

Přesto se Číňané do své vlasti vracejí. Podle státních médií na čínských letištích přistává každý den 20 tisíc lidí a pětkrát tolik lidí do Číny přijíždí po zemi nebo moři.

Hrozba opětovné nákazy

Pro čínské úřady však představují navracející se občané problém. Čína už pátý den v řadě reportuje více případů nákazy importovaných ze zahraničí než těch vzniklých na domácí půdě. V úterý tamní národní zdravotnická komise oznámila 13 nových případů, z toho dvanáct se týkalo lidí, kteří přišli ze zahraničí, informovala agentura Reuters.

Úřady se obávají, že navrátilci mohou opětovně rozšířit koronavirus v zemi. „Prevence importovaných případů se stala klíčovým úkolem čínské epidemiologické prevence a kontroly,“ prohlásil Wang Jun z Všeobecné celní správy. „Musíme rozhodně omezit šíření (nákazy) přes hranice.“

Čínský národní imigrační úřad v pondělí oznámil, že od 11. března, kdy Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila světovou pandemii, přišlo do Číny přes 62 700 lidí z „vysoce rizikových zemí“ jako je Itálie, Jižní Korea či Írán. Devadesát procent z nich byli Číňané.



Navrátilci se proto musí podrobit přísným opatřením. Například Peking určil, že každý příchozí musí jít na vlastní náklady na čtrnáct dní do hotelů „centrální karantény“.



Čínští občané, kteří se do země vracejí ze zahraničí, to přesto považují za přijatelnou cenu. „Je to obtížné rozhodnutí, ale rozhodl jsem se raději riskovat získat virus během mezinárodního letu a být v karanténě v Číně, než zůstat zde a čekat, až se věci zhorší,“ sdělil serveru Nikkei Asian Review Čen, který studuje v USA.