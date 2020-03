Úspěšný recept na koronavirus pochází z Číny a zní jasně: Chce to být tvrdý!

I do nejpostiženějšího města Wu-chan se vrací běžný život a po delší odmlce se tam znovu rozbíhá klíčový průmysl. To všechno v době, kdy Světová zdravotnická organizace vyhlásila koronavirus za pandemii, neboť choroba začala řádit v řadě dalších teritorií a její epicentrum se přesunulo do Evropy. Nelze se proto divit, že mnohé země, jež hledají co nejúčinnější způsoby boje s nákazou, obracejí zraky k Číně a hledají inspiraci v tamní strategii.