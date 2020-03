V italských nemocnicích přibývají mladší lidé. Případy jsou komplikovanější

„Typ pacientů se mění. Jsou o něco mladší, je jim mezi čtyřiceti a pětačtyřiceti lety a případy jsou komplikovanější,“ popisuje aktuální situaci Luca Lorini, vedoucí anestezie a intenzivní péče v nemocnici v severoitalském Bergamu.

Lorini podle listu The Independent uvedl, že do nemocnice přicházejí lidé, kteří onemocněli před šesti nebo sedmi dny a doposud se léčili doma. Jejich stav se ale zhoršoval, až museli akutně k lékaři.

V Itálii na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo do sobotního večera 1 441 lidí.

Počet případů nákazy koronavirem tu už přesáhl 21 000. Itálie tak zůstává nejvíce zasaženou zemí koronavirem v Evropě. Vyšší počet nemocných a obětí má jen pevninská Čína, kde se koronavirem nakazilo 80 000 lidí a 3 189 lidí mu podlehlo.

Podle oficiálních údajů italských úřadů je momentálně dvanácti procentům pacientů s koronavirem na jednotkách intenzivní péče (JIP) mezi devatenácti a padesáti lety. Přibližně 52 procentům je potom mezi jednapadesáti a sedmdesáti lety. Zbytku nakažených na JIP je více než sedmdesát let.

Počet nakažených mladých lidí roste kvůli sociálnímu kontaktu

Nemocnice v regionu Lombardie, kde je situace v Itálii nejhorší, v posledních dnech lékaři zaznamenali také nárůst pacientů ve věku mezi pětadvaceti a padesáti lety. Někteří z nich museli být naléhavě hospitalizováni.

„Skutečnost, že je na jednotkách intenzivní péče hospitalizováno čím dál více mladých lidí ve srovnání s první vlnou nemocných, lze interpretovat jako přirozený jev,“ vysvětluje Pierluigi Lopalco, profesor z univerzity v Pise.

Podle Lopalca se první shlukování případů infekce koronavirem začalo v Itálii objevovat kolem nemocnic častěji navštěvovanými staršími lidmi a na malých městech.

„Nyní se virus rozšířil a mnohem více cestuje po celé zemi. Mladší lidé se spoustou sociálního kontaktu jsou nákazou více ohroženi. Pokud nebudou dodržovat pravidla sociálního distancování, hrozí jim nebezpečí,“ dodal.

Podle lékařů je situace v italských nemocnicích neúnosná. Mnozí z nich se podělili o otřesné příběhy a fotografie vyčerpaných zdravotníků, kteří si připadají jako na bitevním poli. Bergamský lékař Roberto Cosentini dokonce přirovnal Lombardii k „epicentru nekonečného zemětřesení“.

„Každé odpoledne je to jako nový otřes a nemocnice jsou ochromeny. Pokud nenajdeme více lůžek, více lékařů, více sester, dlouho to nevydržíme,“ uvedl.

Staří lidé umírají opuštění, s rodinou si mohou jen zavolat

Milánská lékařka Francesca Cortellarová upozornila na další smutnou skutečnost spojenou s koronavirem, a to že staří lidé umírají v nemocnicích opuštění. „Víte, co je nejdramatičtější? Když pacienti umírají sami. Když vás prosí, jestli by se mohli rozloučit se svými dětmi a vnoučaty,“ popisuje.

Staří lidé nakažení koronavirem podle Cortellarové už při příchodu do nemocnice cítí, že nemoci podlehnou. „Jsou při smyslech, neupadají do narkolepsie. Je to, jako by se topili, ale časem to pochopí,“ popsala pro SKY News.

Podle ní se lékaři snaží starým lidem zprostředkovat rozloučení s blízkými alespoň prostřednictvím video hovorů. „Vytáhla jsem telefon a zavolala rodině nemocné paní. Rozloučila se se svými milovanými a krátce poté zemřela. Mám před sebou dlouhý seznam videohovorů, kde lidé řeknou svým blízkým sbohem,“ uzavřela.