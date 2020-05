Čína kvůli nákaze uzavírá města na severu. Koronavirus se tam chová jinak

V malém městě Šu-lan v provincii Ťi-lin nejezdí taxíky a autobusy. Obyvatelé jsou uzavřeni v domech. Jen jeden člověk z domácnosti může na dvě hodiny za dva dny vyjít a nakoupit jídlo.

Místní popisují situaci ve městě jako velmi napjatou, uvádí list The New York Times. „Vládní kontroly jsou nyní velmi striktní. Pokud budeme poslouchat a nebudeme vycházet ven, všechno bude v pořádku,“ řekla listu obyvatelka Li Ping.

Karanténní omezení, která připomínají ty zavedená dříve ve Wu-chanu, byla přijata i v dalších dvou městech na severu Číny, v Ťi-lin ve zmíněné stejnojmenné provincii a v Šen-jangu v provincii Liao-nin, kde se v poslední době objevilo několik případů nákazy.

K opatření proti viru čínské úřady sáhly i přesto, že v porovnání s provincií Chu-pej, kde se koronavirus především šířil, je počet případů poměrně malý. Ťi-lin eviduje asi 130 nakažených, zatímco v Chu-peji se infikovalo asi 68 000 lidí. Pokud by však infekce stále pokračovala, až 108 milionů lidí v regionu čelí karanténě, varuje agentura Bloomberg.

O tom, že se čínská vláda obává opětovného rozšíření nákazy, kromě uzavření měst svědčí i propuštění šesti regionálních komunistických vůdců. Dohled nad oblastí byl svěřen do rukou čínské vicepremiérky Sun Čchun-lan, která vedla protikoronavirový odborný tým pověřený zvládnutím situace ve Wu-čanu.

Podle Steva Tsanga, ředitele Čínského institutu Londýnské univerzity, reakce vlády též naznačuje její nepružnost a neschopnost řešit nákazu sofistikovanějšími způsoby, jako tomu je v Jižní Koreji či na Tchaj-wanu, tedy v zemích, jež dokáží kontrolovat epidemii i bez drastických omezení.

Mutující virus?

V oblasti též působí jeden z nejvýznamnějších čínských lékařů Čchiou Chaj-po, který předtím pracoval i ve Wu-chanu. Prozradil čínským médiím, že virus se ke znepokojení lékařů jinak projevuje na severu země než ve Wu-chanu.

Zatímco wu-chanský virus napadal srdce, ledviny a střeva, ten na severu země spíše cílí na plíce. Nakažení přenášejí virus déle a taktéž déle trvá, než jsou výsledky jejich testů na koronavirus negativní.

Výraznou překážku pro zadržení šíření viru představuje pro čínské úřady skutečnost, že pacienti vykazují symptomy později po nakažení než ve Wu-chanu, kde se obvykle projevily po dvou týdnech. „Delší období, během něhož infikovaní pacienti nevykazují žádné symptomy, vytvořilo roje rodinných infekcí,“ poukazuje Chaj-po.



Úřady doposud nevědí, odkud se virus v severní provincii vzal. Za přenašečku je považována pětačtyřicetiletá pracovnice v prádelně, která však nebyla mimo provincii nebo v kontaktu s někým ze zámoří. V provincii 73 dní před vypuknutím nákazy nebyl zaznamenán žádný případ.

Chaj-po považuje za nejpravděpodobnější vysvětlení, že virus byl zanesen z Ruska, se kterým Ťi-lin sousedí. Pro tuto teorii svědčí podobné genové sekvence mezi virem na severu země a tím, který řádí v Rusku.

Odborníci se nyní pokoušejí zjistit, zda virus nemutuje a nestává se tak více nakažlivým a hůře zachytitelným. Uznávaná epidemioložka Li Lan-ťüan se svým týmem vědců z Čeťiangské univerzity v dubnu předložila nerecenzovanou studii s výsledky svého výzkumu. Vědkyně tvrdí, že se jim povedlo najít až třicet mutací koronaviru, z toho devatenáct neznámých. Podle ní se Čína setkala s mírnější variantou, naopak ta nejagresivnější řádí v Evropě.



Další specialisté nicméně podotýkají, že výsledky takovýchto studií jsou příliš přehnané a je potřeba dalších výzkumů a především důkazů, které by zprávy o mutaci viru jednoznačně potvrzovaly. „Mnohé mutace k žádným viditelným změnám nevedou,“ upozorňuje například Keiji Fakuda, profesor z Hongkongské univerzity.

Podle odborníků je dalším vysvětlením, proč se virus v severních provinciích chová zdánlivě tak neobvykle, jednoduše důkladnější monitoring. Když epidemie propukla ve Wu-chanu, nemocnice byly okamžitě přeplněné, což umožňovalo věnovat pozornost jen těm nejvážnějším případům.

Podle listu The New York Times opětovná přítomnost koronaviru v zemi, která už po několik týdnů nehlásila skoro žádné lokální nové případy, nabízí neveselý náhled vhled na to, čemu vlády přistupující k uvolňování karanténních omezení budou pravděpodobně čelit.