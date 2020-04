Koronavirus má desítky mutací. Nejsmrtelnější řádí v Evropě, tvrdí studie

Uznávaná epidemioložka Li Lan-ťüan se svým týmem vědců z Čeťiangské univerzity analyzovala virové kmeny izolované z jedenácti náhodně vybraných pacientů v městě Chang-čou ve východní čínské provincii Če-ťiang. Vědci testovali, jak tyto virové kmeny mohou nakazit a zabíjet buňky.

Výsledky publikovali v nerecenzované studii dostupné na webových stránkách medRxiv.org. Nalezli až třicet různých mutací, přičemž devatenáct jich bylo předtím zcela neznámých.

List South China Morning Post podotýká, že studie předkládá první laboratorní důkazy pro podezření některých vědců, že právě mutace mohou být za regionálními rozdíly v smrtnosti covid-19. Práce nicméně vychází z poměrně malého vzorku. Jiné studie obvykle pozorují stovky nebo dokonce tisíce kmenů.

Nejsmrtelnější mutace u pacientů Chang-čou je též ta, která se nachází u většiny pacientů v Evropě. Mírnější kmeny převládaly v některých částech USA, například ve státě Washington, uvádí vědci.

Podle jiné studie byl koronavirus do New Yorku, nejvíc zasaženého státu v USA, převezen z Evropy. New York se svou mírou smrtnosti blíží spíše evropským státům než americkým.

Vědci píší, že některé z mutací mohly vést k funkčním změnám v proteinových „chňapátkách“ (odborně „spikes protein“), kterými se virus snaží uchytit na hostitelských buňkách. Počítačové simulace předpokládají, že se tak zvýšila jejich infekčnost.

Nejagresivnější kmeny by mohly generovat 270krát více virové zátěže než nejslabší typy. Tyto kmeny také nejrychleji zabíjejí buňky. Výsledky naznačují, že „pravá rozmanitost virových kmenů je stále převážně nezohledněna“.

Lan-ťüanová nicméně poukazuje, že velkou roli stále hrají i další parametry jako věk či předchozí zdravotní stav pacienta. Ačkoliv jak třicetiletý, tak padesátiletý pacient z Če-ťiangu přežili mírnější mutaci, ten starší musel být umístěn na jednotku intenzivní péče.

Přesto vědkyně, která od začátku epidemie patřila k horlivým zastánkyním uvalení rychlé karantény, vyzývá zdravotníky, ať vezmou rozmanité mutace v úvahu, aby tím lépe bojovali s virem a vyhnuli se zavlečení do slepých uliček.

Mapa mutací

Pomoci by jim mohla mapa mutací koronaviru vyvíjená v mezinárodním programu Nexstrain. Vědci vystopovali na 10 000 různých mutací patogenu viru. Mapa ukazuje, jak se koronavirus v daných časových obdobích šířil do různých částí světa

Vědci věří, že tento genealogický strom by měl být zásadní v boji s koronavirovou pandemií a pomoci při vývoji vakcíny, píše list Financial Times. „Pro začátek můžeme díky genetickým mutacím v jednotlivých případech rozpoznat, zda se jedná o lokální přenos, či o zavlečení viru zvnějšku,“ uvedla Emma Hodcroftová, která působí na švýcarské Basilejské univerzitě.

List připomíná, že všechny viry mutují. Většina mutací je náhodných a nevýznamných, vzniklých chybným přepisem chemického složení viru při jeho replikaci. Vědci je však dokáží rozpoznat a pomocí těchto změn je pak možné vystopovat, kudy a v jakém časovém období se virus šířil.