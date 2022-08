Čínu trápí nízká porodnost. Politiku jednoho dítěte nahradila léčba neplodnosti

V roce 2021 Čína zaznamenala historické minimum v počtu novorozenců, a to 10,6 milionu, což bylo o 11,5 procenta méně než v roce 2020. Míra porodnosti tak klesla na 1,16, což je jedna z nejnižších hodnot na světě. Podle údajů Čínského národního statistického úřadu Čína nadále čelí klesajícímu trendu počtu narozených dětí v důsledku sociálních změn, rostoucích nákladů na péči o děti a vzdělávání a stárnutí populace.

V posledních letech ke klesající ochotě pořídit si děti mohla v Číně přispět i nekompromisní politika nulového covidu, kdy jsou hned po výskytu prvních několika případů nákazy koronavirem vyhlašovány rozsáhlé uzávěry a další extrémně přísná omezení.

Nízký počet novorozenců snížil čistý přírůstek obyvatelstva v Číně, přičemž v roce 2021 země hlásila pouze 480 tisíc čistých přírůstků. Pro Čínu to byl již pátý rok po sobě, kdy se porodnost snižovala, a to i přes zrušení dlouholeté politiky jednoho dítěte.

Počet nově narozených dětí podle expertů v Číně letos zřejmě klesne pod deset milionů.

Z populační exploze na politiku jednoho dítěte

Čínská vláda si jasně uvědomuje tlak, kterému aktuálně čelí. Je zřejmé, že nízká porodnost je kritickým problémem pro budoucí hospodářskou prosperitu a rozvoj země. Čína, kde žije 1,4 miliardy lidí, v roce 2016 nahradila politiku jednoho dítěte, uplatňovanou od konce 70. let s cílem zastavit tehdejší populační explozi, limitem dvou dětí na jeden pár.

V květnu 2021 začala Čína uplatňovat politiku tří dětí. Čínská populace ale i přesto v posledním desetiletí rostla nejpomaleji od 50. let minulého století. Ve srovnání s politikou dvou dětí je však iniciativa politiky tří dětí z roku 2021 ještě méně úspěšná. Po svém zavedení se tato politika setkala se silným nesouhlasem. Kritici poukazovali na nedostatek podpůrných opatření na pomoc rodinám při výchově dětí, špatný systém sociálního zabezpečení pro důchodce a dlouhou pracovní dobu, s níž se potýkají profesionálové, jako na hlavní překážky, které rodinám brání uvažovat o sňatku nebo pořízení dětí.

Vysoké životní náklady jsou překážkou

Čínští mileniálové se již nyní snaží postarat o své stárnoucí rodiče, kteří jsou v důchodu a mají omezené příjmy, a zároveň musí pracovat dlouho, aby udrželi krok s vysokými životními náklady. Není tedy divu, že se mnozí z nich obávají ekonomických nákladů a nákladů, které s sebou nese výchova dětí.

Navzdory tomu, že čínští mileniálové zaznamenali významný ekonomický růst v raném věku svého života, nesou břemeno udržení konkurenceschopnosti.

Uchazeči o zaměstnání v Číně se stávají oběťmi diskriminace již ve věku 30 let, přičemž tento problém se výrazně zhoršuje po 35. roce života. Ačkoliv vláda vykazuje jasné známky zájmu o to, aby obyvatelé Číny pracovali až do pozdního věku, firmy na trhu výrazně upřednostňují mladé zaměstnance. K problému porodnosti v Číně navíc přispívá i genderová nerovnost a diskriminace žen, která mnohé ženy přesvědčuje, že si jednoduše nemohou dovolit mít děti.

Zmírnění omezení porodnosti navíc nezbavilo čínské obyvatelstvo dalších restriktivních politik, které zavedla čínská vláda. Velká města, jako je Peking a Šanghaj, nadále uplatňují přísnou politiku kontroly počtu příchozích obyvatel, což nutí mileniály volit mezi snížením platu a návratem do rodných venkovských měst, kde možná nežili roky, ne-li desetiletí, nebo pokračováním v odloučení od rodičů a diskriminací v přístupu ke zdravotním službám, registraci dětí do školy a dalším základním sociálním službám. Další lékařská opatření, jako je náhradní mateřství a zmrazení vajíček pro svobodné ženy, zůstávají i přes snižující se počet novorozenců nezákonná.

Podpora léčby neplodnosti jako řešení

Ke zvýšení porodnosti teď čínské úřady chtějí přispět mimo jiné tím, že zahrnou metody asistované reprodukce do státního zdravotnického systému. Metody jako umělé oplodnění jsou v Číně obvykle velmi drahé a pro neprovdané ženy nedostupné.

Podle nových směrnic je čínská vláda kromě jiného připravena podpořit léčbu neplodnosti a více pomáhat rodinám s bydlením, vzděláváním dětí, platbou daní či pojištění. Místní vlády dostaly nařízeno, aby zajistily více zařízení péče o předškolní děti a pracovní místa, která jsou vstřícná k rodinám s dětmi.