Chce to víc dělníků. Klesající porodnost ohrožuje čínský ekonomický růst

Poté, co data čínského sčítání lidu ukázala prudký propad porodnosti, čínská vláda zbystřila a v pondělí oznámila, že rodinám místo dosavadních dvou dětí povolí tři. Limit dvou dětí na jednu rodinu přitom platil pouze pět let, v roce 2016 nahradil dlouholetou politiku jednoho dítěte. Tu země zavedla v roce 1979 kvůli obavám, že pro rychle rostoucí čínskou populaci nebudou v zemi dostatečné zdroje.

Za nynějším rozvolněním stojí mimo jiné obavy, že demografický vývoj může ohrozit hospodářství země, která aspiruje na to, aby se v příštích letech stala největší ekonomikou světa. Růst HDP je totiž navázán na růst populace a podle posledních dat to vypadá, že počet obyvatel Číny dosáhne svého maxima v roce 2025, ale pak začne klesat.

Hlavním problémem Číny je nyní úbytek lidí v produktivním věku. Podíl obyvatel ve věku od 15 do 59 let se totiž za posledních deset let propadl z více než 70 procent na 63,4 procenta, vyplynulo z posledního sčítání. Pracujících je nyní v Číně méně než 900 milionů a jejich počet v příštích deseti letech poklesne o zhruba pět procent, odhaduje ekonomka Jüe Suová z londýnské výzkumné platformy Economist Intelligence Unit.

„Další pravděpodobný propad pracovní síly, která klesá už od roku 2017, zastropuje potenciální čínský ekonomický růst. Přínos demografického vývoje, který jej v posledních desetiletích táhl, rychle zmizí,” řekla Suová portálu stanice CNN.

Číňané stárnou

Čína se i díky své enormní populaci hospodářsky dotahuje na Spojené státy a podle některých odhadů by je na pozici největší světové ekonomiky mohla vystřídat již v roce 2028. V přepočtu HDP na obyvatele však má v tomto ohledu ještě co dohánět. V roce 2019 byla hodnota čínského hrubého domácího produktu „na hlavu” 10 217 dolarů, zatímco v USA to bylo 65 298 dolarů, vyplývá z dat Světové banky.

Zdroj: Světová banka (poslední údaje jsou z roku 2019)

Data z posledního čínského sčítání lidu navíc ukazují, jak tamní populace stárne. Zatímco v roce 2010 tvořili lidé nad 60 let 13,3 procenta obyvatel Číny, v roce 2020 podíl stoupl na 18,7 procenta. „Faktem je, že Čína stárne. Horší je, že zestárne dříve, než zbohatne,” uvedl Larry Hu, hlavní ekonom pro Čínu z investiční společnosti Macquarie Group.



Odborníci čínské centrální banky navrhovali ve snaze zvrátit demografický vývoj zrušení veškerých omezení porodnosti, jenomže Číňanům se do budování početných rodin nechce. „K motivaci rodičů by bylo potřeba mnoha opatření jako například zajištění péče o děti, daňové úlevy, příspěvky na bydlení či politika genderové rovnosti,” vyjmenovala pro agenturu Bloomberg Jüan Sinová z univerzity Nankai v čínském Tchien-ťinu.

Konec čínské montovny?

Peking přesto nejspíš čekají zásadní změny v hospodaření. Aby ekonomický růst nezpomalil kvůli stárnutí populace, Čína bude muset podle Bloombergu například rychle zvýšit výdaje na důchody a zdravotní péči nebo modernizovat tamní průmysl. „Čínská role světové ,továrny’ s vysokými nároky na objem pracovních sil se musí změnit. Země musí zvednout produktivitu práce,” uvedla expertka na Čínu Lauren Johnsonová z londýnské univerzity SOAS (dříve School of Oriental and African Studies).

Čínský prezident Si Ťin-pching se totiž netají svými ambicemi v ekonomické oblasti. Loni v listopadu se podle státní zpravodajské agentury Sin-Chua nechal slyšet, že země do roku 2035 zdvojnásobí svou hodnotu HDP v přepočtu na počet obyvatel.

Čínská vláda toho chce dosáhnout mimo jiné tím, že postupně zvedne věk odchodu do důchodu ze současných 60 let pro muže a 50 let pro ženy. Také hodlá natrvalo přesídlit 50 milionů lidí z chudých venkovských oblastí do měst, kde by měli získat lépe placenou práci ve službách nebo průmyslu.