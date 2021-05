Číňané překrmují prasata. I tak cena vepřového masa v zemi nadále klesá

Rozhovor k tématu: Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Ceny vepřového masa v Číně jsou momentálně na nízké úrovni, cenový propad má trvat minimálně do příštího roku. Jak je na tom aktuálně Česká republika?

V Číně došlo v posledních měsících k obrovskému poklesu ceny prasat. Počáteční úroveň byla ale epidemií afrického moru prasat vyhnána do neuvěřitelné výše a cena klesá od konce ledna. V té době byla cena za kilogram dodaného prasete v přepočtu 120 Kč/kg. I po tříměsíčním rychlém poklesu ceny je stále na 67 Kč/kg. Pro srovnání, průměrná cena u nás je 29 Kč/kg. Čínští farmáři vykrmují prasata na dvojnásobek své normální váhy a doufají v oživení cen. Má to podle vás nějaký ekonomický smysl?

Pokud je to pravda, určitě to není dáno tím, že chovatelé doufají v oživení cen. Jak jsem uvedl, ty jsou stále velmi vysoké. Mohla by to způsobovat omezení převozu zvířat, která platí kvůli kvůli snaze zlikvidovat mor. Neznám podmínky na čínských jatkách, ale nikde jinde na světě by to ekonomicky smysl nedávalo. Jatka stanovují cenu podle váhy a množství tuku. Příliš těžká prasata mají srážku a zároveň mají výrazně více tuku. Výsledná cena za kilogram tedy postupně klesá. Navíc je krmení takto těžkých prasat velmi drahé. Jak velká prasata se porážejí v Česku?

Průměrná porážková váha u nás byla v loňském roce 118 kilogramů a i to už je poměrně hodně. Je to ovlivněno odbytovými problémy. Běžně to bývá okolo 115 kg. Je nějaký rozdíl v chuti nebo kvalitě masa, pokud srovnáme prase s normální váhou a prase s téměř dvojnásobnou váhou?

Rozdíl samozřejmě je. Jak už jsem zmiňoval, od 100 kilogramů se čím dál více tvoří tuk a méně svaly. Tuk je nejen podkožní a vnitřní (to, co se škvaří na sádlo), ale také intramuskulární – tedy uvnitř svalů. Maso je tak mnohem tučnější. Pro některé úpravy to může být výhoda, ale obecně jsou dnes preference spotřebitelů opačné. Chtějí libové maso. Pokud prase porazíte v hmotnosti mezi 110 a 120 kilogramy, jsou některé partie (kýta) libové téměř jako kuřecí maso.