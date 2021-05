Kryptoměny jsou jako na houpačce. Za výkyvy může i regulace USA a Číny

Bitcoin v neděli klesl až na hranici 31 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu asi 650 000 korun. V pondělí dopoledne pak jeho cena ale asi o šest tisíc dolarů vzrostla a podobné cenové změny potkaly i další virtuální měny. Ethereum se v neděli večer obchodovalo asi za 1 700 amerických dolarů. V pondělí dopoledne však už atakuje hranici 2 300 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 48 tisíc korun.



„Ceny bitcoinu a dalších digitálních měn se v posledních dnech velice mění. Výrazné cenové pohyby jsou způsobeny zejména možnými regulacemi ze strany některých světových velmocí. Vliv však mají i některé tweety známých osobností, které obchodníky a investory od kryptoměn také odrazují,“ uvedla pro CNBC analytička Stephanie Priceová z nadnárodní společnosti CIBC.

Peking v pátek ohlásil, že zesílí své tažení proti těžbě bitcoinů a obchodování s nimi a řada čínských těžařů tak své operace v Číně pomalu zastavuje. Kvůli chystaným krokům ze strany čínské vlády třeba společnost Huobi Mall, která je součástí kryptoburzy Huobi, pozastaví veškeré služby v oblasti těžby kryptoměn klientům v pevninské Číně a zaměří se na aktivity v zahraničí. Podnikání v Číně stopne i skupina těžařů BTC.TOP. Firma HashCow pak uvedla, že zastaví koupi nových zařízení pro těžbu kryptoměn.

Čína se na globální těžbě kryptoměn podílí zhruba sedmdesáti procenty. Jejich těžba ale spotřebovává obrovské množství energie, což je v rozporu s čínskými cíli na uhlíkovou neutralitu. „Zásah proti kryptoměnám v Číně je tak součástí zvýšené snahy vlády omezit spekulativní obchodování s kryptoměnami,“ upozornil investor Novem Arcae Technologies Čchen Ťia-che.



Podle odhadů by roční spotřeba energie na těžbu kryptoměn v Číně měla podle nedávné studie zveřejněné v Nature Communications dosáhnout vrcholu v roce 2024, kdy by měla činit zhruba 297 terawatthodin. To je více, než činila spotřeba energie v celé Itálii v roce 2016.

Investory a obchodníky však odrazují i možné regulace v USA. Americké ministerstvo financí totiž během minulého týdne uvedlo, že kryptoměny představují riziko v oblasti daňových úniků. To tak požaduje, aby každý obchod s kryptoměnami převyšující hranici 10 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu asi 210 000 korun, byl ze strany investorů hlášen. „Kryptoměny představují významný problém. Napomáhají totiž nelegální činnosti, a to včetně daňových úniků,“ uvedlo americké ministerstvo financí.

Za poklesem ceny kryptoměn však stojí i miliardář Elon Musk. Podle jeho vyjádření totiž společnost Tesla přestane přijímat platby ve virtuální měně bitcoin. Musk se totiž obává z dopadů těžby a obchodování bitcoinu na životního prostřední. Kryptoměny se těží na výkonných počítačích, které spotřebují velké množství energie.

Podle portálu CNN jsou výrazné poklesy v cenách kryptoměn způsobeny i chováním některých amatérských investorů, kteří v bitcoinu a dalších virtuálních měnách před měsíci viděli potenciál k rychlému zbohatnutí. Mnoho z nich tak nyní měny až panicky prodává, což jejich ztráty ještě navyšuje.