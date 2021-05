Obchod? Ne, raději lidská práva. Europoslanci odmítli investiční pakt s Čínou

Rezoluce Evropského parlamentu zároveň naznačuje, že ani odstranění sankcí nebude stačit ke schválení investiční dohody. Někteří unijní zákonodárci chtějí pakt odmítnout i kvůli samotnému zacházení Pekingu s muslimskou menšinou Ujgurů, a také kvůli potlačování demokracie v Hongkongu.

„Situace v oblasti lidských práv je nyní v Číně nejhorší od masakru na náměstí Nebeského klidu,“ píše se v rezoluci. Europoslanci se na jejím znění dohodli téměř jednomyslně. Pro bylo 599 členů, proti třicet. Zdrželo se 58 unijních zákonodárců.

Rezoluce znamená zablokování takzvané Kompletní dohody o investicích (CAI). K předběžnému schválení tohoto investičního paktu došlo na konci minulého roku po sedmi letech vyjednávání.

Jenže pokud má dohoda platit, musí ji ratifikovat právě Evropský parlament. Ten to ale nyní odmítá. „Ochlazení vzájemných vztahů z posledních týdnů nás přimělo nakonec schvalovat zcela jiný text. Ten mimo jiné znovu připomíná neutěšenou situaci v oblasti lidských práv v Číně a nabádá Evropu k větší ostražitosti proti kybernetických hrozbám,“ popisuje hlasování v Evropském parlamentu jeho místopředsedkyně Dita Charanzová.

„Jsem ráda, že se do usnesení dostala také výzva k pokračování v jednání o obchodní dohodě s Taiwanem. Vyhrocené vztahy s Pekingem by nám v tom neměly nijak bránit. Osobně bych si přála, aby se EU - Taiwan dohoda stala i jedním z témat českého předsednictví EU v příštím roce,“ dodává Charanzová.

„Unie by také měla najít dostatek odhodlání k dalším cíleným sankcím vůči Číně, pokud na druhé straně nebude patrna jasná vůle situaci lidských práv v Sin-ťiangu aktivně řešit,“ uzavírá europoslankyně. Sin-ťiang je provincie na západě Číny, v níž mimo jiné dochází k zadržování příslušníků muslimské menšiny Ujgurů v převýchovných táborech.

Co se týče EU, investiční dohoda CAI si dávala za cíl usnadnit evropským firmám podnikání v Číně. Společnosti by již nemusely v Číně operovat skrz společné podniky s čínskými partnery a sdílet s nimi svá obchodní tajemství. Místo toho by jim bylo umožněno vlastnit většinové podíly ve svých dceřiných firmách v Číně.

Schválení dohody prosazovala například německá kancléřka Angela Merkelová s tím, že čínské firmy jsou důležitými obchodními partnery pro německé výrobce automobilů.

Přestřelka se sankcemi

Na začátku jara se ale situace začala komplikovat. Evropská komise v březnu uvalila sankce na čtyři členy čínské komunistické strany s tím, že jsou zodpovědní za porušování lidských práv. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

Čína vzápětí uvalila sankce na členy Evropského parlamentu, ale i na některé akademiky a výzkumné organizace, které se lidskoprávní situací v Číně zabývají. Postihnutým lidem Peking zakázal cestovat do Číny nebo podnikat ve spolupráci s čínskými firmami.

„Zatímco sankce ze strany EU cílí na porušování lidských práv a stojí na legitimních a přiměřených opatřeních, jež jsou zakotvené v mezinárodním právu, sankcím ze strany Číny chybí jakékoli právní opodstatnění, jsou zcela neopodstatněné a svévolné a zaměřují se přímo na kritiky porušování lidských práv,“ píše se nyní v rezoluci.

Společný zájem, rozdílné názory

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian již dříve v tomto týdnu vyzval EU, aby se hluboce zamyslela a okamžitě přestala zasahovat do vnitřních záležitostí Číny.

„CAI je vyvážená a pro obě strany výhodná dohoda, která prospěje oběma stranám spíš, než že by byla ‚darem‘ nebo laskavostí, kterou poskytuje jedna strana druhé. Včasná ratifikace dohody je v zájmu Číny i EU,“ cituje mluvčího Guardian.

Nutno zmínit, že Evropská komise navíc na začátku května představila návrh nových pravidel, které ztíží přístup mimoevropských, státem dotovaných firem k evropským veřejným zakázkám. Ačkoli se v návrhu explicitně nezmiňuje případ Číny, má se za to, že právě kvůli čínským firmám, které na unijní trh přicházejí s podporou Pekingu, návrh vznikl.

Čína je druhým největším obchodním partnerem EU hned po Spojených státech. Zároveň představuje EU největšího obchodního partnera pro Čínu.