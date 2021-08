Pátrání po původu koronaviru se zastavilo ve zlomovém okamžiku, přiznává WHO

V článku zveřejněném v časopise Nature experti WHO napsali, že vyšetřování původu koronaviru se zastavilo ve „zlomovém okamžiku“ a že čínští představitelé odmítají poskytnout některá data kvůli ochraně osobních údajů.



Deník The Washington Post ve středu uvedl, že americké tajné služby nebyly ve své zprávě schopny určit, zda se koronavirus přenesl na člověka ze zvířete, nebo zda unikl z čínské laboratoře. Zpráva, kterou si v květnu objednal prezident Joe Biden, má být podle serveru BBC zveřejněna v následujících dnech.

WHO v letošním prvním pololetí vyslala skupinu odborníků do čínského města Wu-chanu, kde byl koronavirus v prosinci 2019 poprvé zaznamenán. Jejich úkolem bylo zjistit, co mohlo vyvolat pandemii, která si dosud po celém světě vyžádala 4,5 milionu životů.

Virus se nejspíš přenesl ze zvířete

Ve své březnové analýze tým uvedl, že virus se patrně přenesl na člověka ze zvířete, a možnost úniku z laboratoře označil za „krajně nepravděpodobnou“. Zpráva byla ovšem pouze předběžná a „okno příležitosti“ pro její dokončení se podle nynějšího prohlášení vědců rychle uzavírá, například s ohledem přirozeně mizející protilátky u lidí, kteří se mohli nakazit koronavirem již před prosincem 2019.



Čína ve středu uvedla, že vědci by se měli soustředit „na jiné možné cesty, které by mohly pomoci vystopovat původ covidu-19“, a že by měli provádět svůj výzkum i v jiných zemích. Podle generálního tajemníka čínského ministerstva zahraničí Fu Cchunga je „škoda“, že se vyšetřování zastavilo, není to ale vinou Pekingu.

Pátrání po původu koronaviru se stalo předmětem sporů mezi Čínou a Spojenými státy, kde řada vědců vyzývá k vyšetřování dvou wu-chanských laboratoří poblíž tržnice s plody moře. Peking to odmítá a tvrdí, že se Washington snaží nalézt „obětního beránka“.