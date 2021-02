Koronavirus unikl z americké laboratoře, naznačuje Čína. Žádá o prošetření

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí, státní média i přední vědec šíří konspirační teorii, že koronavirus má původ v amerických laboratořích. Za nejpravděpodobnější místo uvádějí marylandskou laboratoř Fort Detrick. Vyzývají Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby do USA stejně jako do Číny vyslala tým, který spekulace pověří.