Britský řetězec přestane kvůli častým útokům z poslední doby prodávat nože

Minulý víkend byli v Londýně a Manchesteru zabiti nožem dva sedmnáctiletí Britové, počátkem tohoto týdne skupina útočníků ohrožovala noži studenty na koleji v hrabství Lancashire.

Lidem mladším osmnácti let je v Británii zakázáno nože prodávat.

Podle prohlášení britského řetězce, který je součástí koncernu Walmart, se kuchyňské nože v obchodech často kradou. „Proto jsme se rozhodli vyřadit toto zboží z našich obchodů,“ uvedl viceprezident Asda Nick Jones.

Podle údajů britských zdravotníků přibylo za posledních pět let dětí a mladých lidí do 16 let ošetřených s bodnými zraněními téměř o sto procent.

Minulé pondělí tragický trend řešili poslanci britského parlamentu, kteří vládu vyzvali k rychlým krokům. Ministr vnitra Sajid Javid však prohlásil, že problém nemá jednoznačné řešení, uvedla stanice BBC.

Premiérka Theresa Mayová nedávno uvedla, že chápe obavy Britů z rostoucího počtu podobných útoků, ale že podle ní nijak nesouvisí s poklesem počtu policistů v ulicích. V souvislosti s úspornými opatřeními za posledních téměř deset let ubylo jen v Anglii a Walesu podle BBC na 20 tisíc policistů.