Britské noci dlouhých nožů. Umírají nezletilí a jejich počet raketově roste

Yousef Ghaleb Makki byl v neděli napaden nožem. Zemřel v nemocnici o pár hodin později. Za útokem stojí pravděpodobně dva sedmnáctiletí mladíci, kteří byli tentýž den zatčeni.

Už v pátek potkal v Londýně podobný osud 17letou Jodie Chesneyovou, která hrála večer v parku s přáteli hudbu. Najednou se objevili dva mladíci, z nichž jeden ji bodl nožem do zad. Podle prvních výsledků vyšetřování byl pachatel tmavší pleti. Po útočnících se zatím bezvýsledně pátrá.

Babička Chesneyové má podle deníku The Sun obavy, že vražedná epidemie jen tak neskončí a že má co do činění s jakýmsi morbidním hecováním gangů na sociálních sítích.

Od roku 2016 vzrostl v Británii počet vražd spáchaných nezletilými na jejich vrstevnících téměř dvojnásobně. Za posledních pět let množství zraněných mezi mládeží následkem útoku řeznou zbraní stouplo dokonce o 93 procent.

Tragický trend řešili v pondělí i poslanci britského parlamentu, kteří vládu vyzvali k rychlým krokům. Konzervativní ministr vnitra Javid odsoudil „nesmyslné násilí“ a konstatoval, že úřady na vážný stav reagují, ale „neexistuje jednoduché řešení“.

„Zavádíme nápravná opatření na mnoha místech. Je důležité, abychom se spojili a toto nesmyslné násilí zastavili. Mladí lidé po celé zemi umírají, to nemůže pokračovat,“ sdělil v pondělí BBC Javid.

Podle člena vedení londýnské policie Grahama McNultyho pracují členové jednotky zabývající se násilnými činy mnoho hodin přes čas a jen za poslední tři dny osobně kontrolovali více než 2 500 lidí.

Podle bývalého šéfa londýnského policejního sboru lorda Hogana-Howea by pomohlo zavedení pozice nezávislého kontrolora, který by dohlížel na to, jak policie nakládá s penězi určenými na boj s násilnými zločiny. „Pokud k tomu nebudeme přistupovat jako ke krizi, bude trvat další dva roky, než se dočkáme nějakých činů,“ řekl BBC.

Sociální média rozvášňují

Simeon Moore, bývalý člen jednoho z pouličních gangů, tvrdí, že hlavní roli v těchto napadeních hrají sociální média. Teď se snaží náctileté od násilí odradit.

„Když se v lokalitě potkají dvě skupiny, které se nemají rády, mohou sociální média tento nesvár výrazně urychlit. Stane se to tak náhle a do pár hodin můžete být mrtvý,“ sdělil Moore BBC.

„Podívejte se na komentáře pod některými videi na internetu. Lidé se rozhádají snadno, tak to začíná,“ dodal.

Počet smrtelných napadení nožem v Británii vzrostl jen od roku 2018 téměř o polovinu. Od roku 2016 na dvojnásobek. Britské ministerstvo vnitra tvrdí, že situaci vyřeší, od října 2018.

Mopedové gangy Skútr, kukly a sekery. V roce 2018 trápil Londýn gang, který pří násilných přepadeních a krádežích využíval skútry. Na obyvatele velkoměsta i jejich děti útočili kyselinou. Dopadeni byli letos v únoru.

Situaci má údajně zlepšit 200 milionů liber pro nadační fond pro mladé, který bude šířit mezi náctiletými osvětu. Kromě potírání fyzického násilí má mezi mládeží šířit i povědomí o drogách a jejich negativech.

Policii chce vláda na roky 2019 a 2020 přidat téměř miliardu liber. Ve Sněmovně lordů projednávají poslanci zákon o zbraních. Měly by se zvýšit tresty za napadení nožem a kyselinou. Zda budou tato opatření dostačující, bude jasné v následujících měsících.

Premiérka Theresa Mayová nedávno prohlásila, že chápe obavy Britů z rostoucího počtu podobných útoků, ale že nijak nesouvisí s poklesem počtu policistů v ulicích. V souvislosti s úspornými opatřeními za posledních téměř deset let ubylo jen v Anglii a Walesu podle BBC na 20 000 policistů.