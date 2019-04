Žije v utajení. Kdysi ubil k smrti dvouleté dítě, nyní se sám obává o život

Od té doby byl přitom již dvakrát odsouzen do vězení za držení dětské pornografie. Policie v jeho počítači objevila snímky zobrazující sexuální zneužívání dětí, několik stovek jich patřilo do nejzávažnější kategorie.

Našel se u něho i „pedofilní manuál“, který královský žalobce označil za „hnusný a odporný“. Venables je od loňského února za mřížemi, kde si od odpykává více než tříletý trest. Předtím nad ním soud vynesl rozsudek za stejný zločin v roce 2010.

V roce 1993 Venables a stejně starý Robert Thompson unesli dvouletého Jamese Bulgera z nákupního střediska v Liverpoolu. Na železničním náspu ho ubili k smrti.

Mladiství vrazi dostali původně trest osmi let vězení, pak deset a nakonec po zásahu vlády ovlivněné pobouřeným veřejným míněním 15 let. Stejně ale nakonec vyšli na svobodu po osmi letech, když jim bylo oběma 18.

Novou totožnost dostali oba vrazi

Venables a Thompson dostali poté novou totožnost. Znala ji jen nejbližší rodina a několik pracovníků justice. Po propuštění z druhé výkonu trest si Venables změnil identitu znovu. Vzhledem k jeho recidivujícímu chování požádal nyní otec zavražděného chlapečka, Ralph Bulger, aby byla jeho nová totožnost zveřejněna.

„Existuje velká možnost, ne-li pravděpodobnost, že pokud by byla známa jeho identita, byl by pronásledován, což by mohlo mít vážné a možná smrtelné důsledky,“ zdůvodnil v pondělí odmítnutí soudce Andrew McFarlane.



V Británii se zrovna nedávno řešil případ vraždy, v níž za oběť souseda padl muž, který se dostal na svobodu po 33 letech ve vězení za zabití batolete. Samozvaný mstitel mu zasadil přes 170 ran nožem a šroubovákem. A dostal doživotí.

Práva vrahů byla porušena

Evropský soud pro lidská práva po odsouzení dětských vrahů rozhodl, že Británie při soudním řízení porušila práva obou chlapců. Zdůvodnila to tím, že je soudila jako dospělé a o výši trestu nakonec rozhodl ministr vnitra. Britská vláda tento verdikt akceptovala.

Britské zákonodárství předpokládá, že pachatelé ve věku od 10 do 17 let mají stát před soudem pro mladistvé. Zároveň ale umožňuje, aby ve zvlášť závažných případech skončili i před soudem pro dospělé.