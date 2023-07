Jako mokrý hadr na šňůře. Oslava olympijského zlata se Johnsonovi zasekla

„Bylo to úžasné. Nechtěl bych tam sice viset celé odpoledne, ale určitě to každému doporučuji,“ řekl Boris Johnson poté, co se pozornost celé země odklonila od právě probíhajících olympijských her, které Británie hostila, k tehdejšímu starostovi Londýna, jenž se v postroji zasekl na laně.

Veslařky Helen Gloverová a Heather Stanningová ještě oslavovaly své zlaté medaile, když Johnson jejich minuty slávy narušil svou nechtěnou performancí několik metrů nad trávníkem v parku na východě města.

Johnson původně Victoria Park navštívil proto, aby upozornil na doprovodné olympijské atrakce rozeseté po celém hlavním městě. Při té příležitosti se nechal přemluvit k jízdě na nově instalované lanové dráze. Každý rozumný politik by zřejmě s díky odmítl, ale nikoli Johnson. Vylezl na věž, nechal se připoutat do nedůstojného postroje a s britskou vlajkou v každé ruce skočil.

Visel tam dlouho, vrátila jsem se k pivu

Jízda ale nešla podle plánu. „Zůstal viset asi ve třetině lana od konce. Vypadal jako mokrý ručník přehozený přes prádelní šňůru v deštivém dni,“ popsala dění přihlížející Rebecca Dentonová, která si Johnsona rovnou vyfotila a nelichotivý snímek zveřejnila na Twitteru.

Sama se na této atrakci chtěla svézt už dopoledne. Bylo jí ovšem sděleno, že nefunguje, a šla tedy místo toho na pivo. I proto si nejdřív s přáteli myslela, že to Johnson udělal schválně: každý přece věděl, že atrakce není v provozu. „Trčel tam dlouho, snad deset minut,“ uzavřela Dentonová s tím, že místo čekání na Johnsonovu záchranu se raději vrátila ke svému pivu.

„Když Johnson sjížděl po laně a provolával u toho „Tým Británie“, vypadalo to skoro jako scéna z Jamese Bonda. Ale pak ztratil rychlost a zůstal viset ve vzduchu jako podivná vánoční ozdoba,“ popisoval situaci Lee Medcalf, který byl na akci rovněž přítomen. „Poté začal visící Johnson promlouvat k davu, který se pod ním mezitím shromáždil. Říkal: Je to skvělé, je to fantastické, je to Tým Británie. A já jsem si u toho myslel: Jo, dobrý. Ale pořád tam jenom visíš.“

Volal jsem na svého bodyguarda: Karle!

Pro kteréhokoli jiného politika to mohla být smrt reputace. Johnson ale situaci dokázal využít ve svůj prospěch a úspěšně ji začlenil do své rozevláté image. Stalo se z ní zábavné vyprávění, kterým bavil veřejnost a novináře.

Jako třeba v rozhovoru pro britskou rozhlasovou stanici LBC, který začal následovně.

Moderátor: Jak moc to bolelo, když jste tam tak visel?

Johnson: Myslíte fyzicky, nebo duševně?

Moderátor: Hlavně fyzicky.

Johnson: Docela to bolelo, určitě víc, než jsem byl ochoten si v tu chvíli přiznat.

Poté Johnson popisoval další zážitky ze svého visu: „Během té doby jsem měl bodyguarda, který původně pracoval pro bývalého premiéra Tonyho Blaira. Vláda usoudila, že by pro zemi bylo příliš trapné, kdyby na mě coby starostu Londýna byl spáchán atentát přímo během olympiády v Londýně. A zatímco jsem tam visel a lana postroje mi obepínala mou dolní oblast, všimnul jsem si ho v parku mezi lidmi a zavolal na něj: Karle! A on poté velmi pomalu sáhnul do své vnitřní kapsy u saka. Čekal jsem, že vytáhne pistoli a lano přestřelí, nebo tak něco. A on vytáhl telefon a vyfotil si mě.“

Tehdejší premiér David Cameron prohlásil, že Londýn může být na svého starostu hrdý: „Kdyby se takto zasekl kterýkoli jiný politik, byla by to katastrofa. U Borise je to triumf. Londýn má štěstí, že ho má.“

Johnsonovi příznivci byli přesvědčeni, že Johsnon jednou stane v čele vlády. Svého dlouhodobého cíle nakonec dosáhl o sedm let později, v roce 2019, kdy využil chaosu, který v království zavládl kvůli brexitu.

Ve funkci vydržel jen tři roky, po skandálech nejen kolem večírků během pandemie covidu v době, kdy vláda nařídila tvrdý lockdown, předčasně skončil loni v září. Bizarní momenty z jeho působení, ať už na londýnské radnici nebo v čele vlády, často zachycené na fotografiích nebo videích, ale z veřejného povědomí hned tak nezmizí.

Nevynechal příležitost převlékat se za policistu, prodavače ryb, fotbalistu, cyklistu nebo hráče ragby. „Humor je nástroj, který osladí hořký lék a s jehož pomocí můžete být lépe slyšet. Díky němu jsem se už dostal na nespočet nejrůznějších míst,“ řekl Johnson v roce 2008 pro Wall Street Journal.

Život na zámku a zápas s deštníkem

Johnson sice prozatím skončil v nejvyšší politice, do důchodu se ale zatím nechystá. Za přednášky po celém světě si od svého odchodu z funkce premiéra vydělal již více než 5 milionů liber, v přepočtu 138 milionů korun. Má rozepsanou knihu pamětí o jeho působení v Downing Street a rozjíždí si další obchodní příležitosti.

Ve svých 58 letech se také znovu stane otcem, s manželkou Carrie čeká třetí dítě. Všichni se nedávno přestěhovali do zámečku v Oxfordshiru za 3,8 milionu liber, který je památkově chráněný a má vlastní vodní příkop.

Znamená to Johnsonův konec v politice? Je nemožné ho zcela odepsat. Johnson si drží skupinu svých věrných příznivců, kteří stále věří v jeho návrat. Obdivují jeho vůdcovské schopnosti během války na Ukrajině, nebo jeho pozici zastávající tradiční konzervativní hodnoty. A v neposlední řadě to, že straně dokáže přitáhnout voliče, jak již v parlamentních volbách ukázal. Co na tom, že neumí otevřít deštník.