Prsa se jí vyvalí na stůl, bála se Lorenová. Definovala „pohled úkosem“

Blonďatá Jayne Mansfieldová se širokým úsměvem a nakloněná v šatech, které nenechávají moc prostoru pro fantazii, dává na odiv své „ženské zbraně“. Vedle ní sedí střídměji oděná Sophia Lorenová, jež velkému výstřihu své kolegyně věnuje zvláštní pohled. Právě ten se stal předmětem velké diskuse.

Co se to zračilo v zelených očích slavné italské herečky? Závist? Znechucení? Odsouzení? Nevraživost? Nenávist? Výsměch? Povýšenost? Žárlivost? Animální, hluboce zakořeněné soupeření mezi brunetami a blondýnami? Nikdo netušil. Jedno bylo však jasné. Zrodila se ikonická fotka. „První zdokumentovaný případ pohledu úkosem,“ píše magazín Vanity Fair, zatímco šéfredaktor magazínu People Jess Cagle přiznal, že když připravovali knihu sta nejlepších fotek celebrit, neváhal ani sekundu. „První fotka, která mě napadla, byla tato,“ dodal.

Nebylo by překvapivé, kdyby mezi ženami vřela rivalita. Obě byly největšími sexbombami své doby, žhavými hvězdami se slibnou, dobře rozjetou kariérou. Jejich setkání na večeři v kalifornském Beverly Hills ale probíhalo v jiné atmosféře, než by se ze slavného snímku dalo čekat.

Krásky, kterým fotografové nemohli odolat

Talentová Lorenová si už vydobyla značné uznání pro své herecké výkony v evropských filmech a do Hollywoodu měla otevřené dveře. Se svým italským šarmem, tajemnou a klasicky sošnou krásou, kočičími očima a dokonale tvarovaným tělem se stala vyhledávaným a oblíbeným objektem fotografů. Na festivalu v Cannes konaném v roce 1955 byla nejfotografovanější celebritou.

Mansfieldová jí ovšem v té době byla více než zdatnou konkurentkou. S platinovou hřívou, bujnými křivkami a vždy vřelým úsměvem byla tato Američanka doslovným ztělesním krásky Playboye, její vyzývavé pózy ve formě plakátů zdobily skříňky a obydlí dělníků, kabiny řidičů nákladních vozidel či ubikace vojáků. Její předchůdkyní byla Marilyn Monroeová, nástupkyní později Pamela Andersonová. Stejně jako obě zmíněné ženy, ani ona nebyla obyčejnou modelkou Playboye, nýbrž měla za sebou vlastní herecké štace, přičemž slávu jí přinesla především komedie Franka Tashlina z roku 1956 The Girl Can’t Help It.

Osudy obou hvězd se střetly v roce 1957. Americké filmové studio Paramount podepsalo s Lorenovou dlouholetý kontrakt a uspořádalo pro ni v Kalifornii velkolepý uvítací večírek. „Byli tam všichni z filmu, bylo to úžasné,“ vzpomínala později.

Na seznamu pozvaných do renomované restaurace Romanoff’s však byla i Mansfieldová. „Slavný majitel restaurace Mike Romanoff oznámil studiím a všem fotografům v Hollywoodu, že Sophia Lorenová a Jayne Mansfieldová mají ten den rezervaci na oběd,“ prozradil fotograf Joe Shere, jemuž je přisuzováno autorství snímku. „V té době byla Sophia považována za sexsymbol Hollywoodu, zatímco Jayne Mansfieldová ukazovala svá ňadra a zbytek svého těla všem časopisům po celém světě kvůli publicitě.“

Podle Sherea přišla Lorenová s doprovodem, jenž seděl na židli vedle ní. „Najednou Sophiin společník opustil svou židli, a když to Jayne viděla, skočila po příležitosti. Popadla prázdnou židli, ukázala svá prsa a usmála se.“

Podívejte se, kde mám oči, napovídá Lorenová

„A pak přišla Jayne Mansfieldová, jako poslední. Pro mě to byl moment, kdy to začalo být úžasné,“ popsala později ze své perspektivy Lorenová, která dlouhá léta o celé situaci taktně mlčela. „Přišla přímo k mému stolu. Věděla, že se všichni dívají. Sedla si. A jen stěží…,“ řekla týdeníku Entertainment Weekly o desítky let později, v roce 2014.

Lorenovou zaujalo to, co zřejmě napadne každého v případě jakékoliv ženy ve velmi odhalujícím oděvu bez podprsenky. „Podívejte se na obrázek. Kde mám oči? Zírám na její bradavky, protože se bojím, že se mi ocitnou na talíři. V mé tváři je vidět strach. Jsem tak vyděšená z toho, že jí její šaty prasknou a BUM!, vše se vyvalí na stůl.“

Znepokojení italské herečky bylo namístě. Na fotkách z večera, včetně té nejslavnější, je skutečně patrné, že odvážný oděv nedokázal vnady Mansfieldové uhlídat a poskytl výhled na její bradavky. V tehdejší, konzervativnější době, tolik odhalené snímky nemohly jen tak vyjít. Tisk je strategicky zakrýval titulky a písmeny. V Itálii dráždivé fotky většina novin neotiskla vůbec, jen Il Giornale d’Italia je zveřejnil bez cenzury.

I přes značný zájem se nyní již osmaosmdesátiletá herečka oceněná Oscarem zdráhá slavnou fotku podepisovat. „Častokrát dostávám toto foto na autogram. Nikdy to nedělám. Už s tím nechci mít nic společného,“ říká rezolutně. „A také z úcty k Jayne Mansfieldové, protože už není mezi námi.“

Mansfieldová tragicky zemřela 29. června 1967 při automobilové nehodě. Bylo jí pouhých 34 let.

Tajemství ve stínu tajemství

Ač Lorenová osvětlila největší mystérium kolem snímku, jistá záhada se s ním pojí. A sice, kdo přesně je autorem fotografie. Kromě Sherea je s ní totiž spjato i jméno bývalého dětského herce Delmara Watsona. „Nevzpomínám si, že by o tom Delmar nějak zvlášť mluvil,“ uvedla jeho žena Antoinette. „Ale máme v archivu článek z časopisu, který mu za tento slavný snímek připisuje zásluhy.“

Shere je nicméně jednoznačně přesvědčen, že tím, kdo stiskl spoušť ve správný okamžik, je on sám. „Všichni z třiceti nebo i více fotografů začali divoce mačkat spoušť fotoaparátů. Byly to stovky záběrů, ale ten klasický snímek všichni zmeškali. Jen Joe Shere ho v tom zlomku sekundy udělal. Záběr, který se od té doby snažilo zopakovat mnoho lidí a mnoho časopisů s modelkami a celebritami, samozřejmě bez mého svolení,“ napsal fotograf galerii umění v Los Angeles Fahey/Klein Gallery.

Ikonická fotka se skutečně stala předlohou mnoha parodií, memů, imitací. Její slávu mezi mladší generací pomohly rozšířit populární seriály jako Taková moderní rodinka nebo Euforie.

Lost In History @HistoryToLearn Sydney Sweeney and Maude Apatow recreate the classic Sophia Loren and Jayne Mansfield photo. Photo by Davis Bates https://t.co/olZcfawBIy oblíbit odpovědět

Z jejich podobného vzorce lze vyčíst, že tyto napodobeniny interpretují pohled Lorenové jako vyjádření závisti. Na místě Mansfieldové jsou herečky proslulé svým bujným dekoltem jako či Sydney Sweeneyová, Lorenovou zastupují ženy, u kterých byla příroda byla v této oblasti skoupější.

Šarmantní Římanka se přitom už jako šestnáctiletá dívka pyšnila plným poprsím, které v celé jeho nahé kráse mohli vidět diváci francouzské verze filmu Era Lui!... Si! Si! (v její rodné, puritánské Itálii o to byli ochuzeni). Že půvabná Italka neměla během své dlouhé kariéry žádný důvod na kohokoliv žárlit, módní časopis W Magazine pokládá za fakt nejlépe doložitelný jejími vlastními slovy, jimiž popsala svůj vzhled v 81 letech: „Vypadám fantasticky. Každý to říká.“