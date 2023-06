Jak vyfotit potápěče. „Francouzský Cimrman“ vynalezl podvodní blesk

(1859 – 1934)

Narodil se 6. března 1859 ve Versailles, vystudoval biologii a přírodopis na pařížské Sorbonně, v roce 1880 byl pověřen přípravou francouzského pavilonu na světové výstavě v Melbourne. V Austrálii pobýval celkem osmnáct měsíců, během nichž procestoval celý kontinent a určil řadu nových druhů živočichů.

Po návratu do Francie strávil šest let studiem mořské biologie, v roce 1886 se naučil potápět. S potápěčským skafandrem studoval mořské živočichy v jejich přirozeném prostředí a litoval, že je nemůže zachytit na fotografiích. Právě to jej vedlo k výzkumu v této oblasti.

Opice Pépée a dětská psychologie

V lednu 1907 během expedice do severního Laosu získal Boutan samici gibona bělolícího, kterou pojmenoval Pépée. Byl fascinován její obratností při vzpřímené chůzi, mrštností a také melodickým, podmanivým zpěvem. Následně podnikl srovnávací studie duševních schopností gibonů a dětí ve věku od dvou do deseti let, kdy se snažil pochopit používání jazyka a abstraktního myšlení. Tím přispěl ke vzniku dětské psychologie i k prvním základům experimentální psychologie.

V roce 1910 byl jmenován profesorem zoologie a fyziologie zvířat na Přírodovědecké fakultě v Bordeaux. Během první světové války společně se svým bratrem Augustem pracoval na vývoji potápěčského obleku využitelného pro armádu.

Po válce Boutan pokračoval ve studiu perlorodek a začal se zajímat o umělou výrobu perel, v níž rovněž patřil mezi první průkopníky.