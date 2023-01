Zlobiví kluci brexitu. Dostali Británii z Evropské unie, co dělají teď?

Boris Johnson, Dominic Cummings, Nigel Farage, Arron Banks a Andy Wigmore byli svého času těmi, kdo nejhlasitěji lobbovali za ukončení britského členství v Evropské unii. Všichni ale od té doby významně ztichli, komentuje současný stav britský deník The Guardian, který se blíže podíval na jejich další osudy.

V roce 2016 se Britové v právně nezávazném referendu mírnou většinou 52 procent vyslovili pro odchod z EU. Pokud by ovšem na stejnou otázku odpovídali nyní, pak by podle průzkumu pro britský deník The Independent dvě třetiny hlasovaly pro setrvání.

Podle průzkumné společnosti Savanta, která průzkum provedla, jsou Britové z nenaplněných slibů a vývoje posledních let zklamaní a přibývá i těch, kteří si přejí, aby se referendum opakovalo. Oproti minulému roku, kdy tento názor mělo 55 procent Britů, jejich počet letos vzrostl o deset procentních bodů na 65 procent.

Většina Britů se domnívá, že brexit byl špatné rozhodnutí (54 procent) a že odchod z EU zhoršil ekonomickou situaci země (56 procent). Přesně polovina Britů je podle průzkumu také přesvědčena, že odchod z Evropské unie snížil vliv Británie na celosvětové dění.

Ekonomické důsledky brexitu analyzuje také britská obchodní komora a další instituce. Výzkum London School of Economics pak ukázal, že v posledních dvou letech se kvůli novým výdajům náklady britských domácností zvýšily o 210 liber, v přepočtu o necelých šest tisíc korun.

Frustrovaní jsou i někdejší zastánci brexitu jako bývalý ministr zemědělství ve vládě Borise Johnsona George Eustice, který nedávno označil obchodní dohodu s Austrálií - jednu z mála, kterou se dosud britské vládě podařilo vyjednat - za nevýhodnou pro Británii.

Hlavní strůjci brexitu se mezitím z veřejného dění postupně vytratili. Co tedy dělají teď?

Boris Johnson - rezignoval

Končící britský premiér Boris Johnson (6. září 2022)

Bývalý britský premiér Boris Johnson, který poté, co slíbil, že „brexit dotáhne“, vedl konzervativce k jejich největšímu volebnímu vítězství od roku 1987. Byl hlavní tváří kampaně Vote Leave prosazující odchod Británie z Evropské unie. Od té doby to s ním šlo z kopce. Jeden skandál za druhým zapříčinily konec jeho premiérství v červenci 2022 a jeho reputaci poskvrnilo několik etických přešlapů.

Stále je poslancem Konzervativní strany a jeho veřejné projevy mu vydělávají dost peněz, od léta kolem jednoho milionu liber (asi 27 milionů korun). Nedávno byl Johnson spatřen na svatbě v Benátkách a chová v sobě naděje o „churchillovském“ návratu do politiky, soudí Guardian.

Dominic Cummings - byl propuštěn

Dominic Cummings, bývalý poradce britského premiéra Johnsona (2021)

Dominic Cummings, Johnsonův bývalý hlavní poradce a obhroublý strůjce kampaně Vote Leave, byl v listopadu 2020 z Downing Street vyhozen po hořkém zápasu o moc poté, co porušil pravidla vládou nařízeného zákazu vycházení během pandemie covidu. Nedávno si koupil dům na Lindisfarnu, někdy nazývaném Svatý ostrov, a je aktivní na svém twitteru, kam přidává příspěvky s mottem „změna režimu“.

Nigel Farage - televizní hlasatel

Někdejší předseda Strany pro brexit Nigel Farage (29. ledna 2020)

Nigel Farage je nyní televizním hlasatelem na nové stanici GB News a čestným předsedou euroskeptické strany Reform UK (dříve Brexit party). Údajně zvažuje návrat do politiky po listopadových zprávách, že současný premiér Rishi Sunak plánuje dohodu s Evropskou unií „ve švýcarském stylu“. Z toho Farage zuří a označuje to za „zaprodání se“.

Andy Wigmore - zemědělec

Andy Wigmore, jeden z původních „bad boys“ brexitu známý svou prací na doméně Leave.EU, odešel do politického důchodu a překvalifikoval se na zemědělce pěstujícího konopí v anglickém hrabství Buckinghamshire.

Hlavní postavy brexitové kampaně Leave.EU Andy Wigmore (vlevo) a Arron Banks na procházce v Londýně. (27. března 2019)

Arron Banks - poražený

Spoluzakladatel kampaně Leave.EU Arron Banks (vlevo) a jeho pobočník Andy Wigmore vycházejí z budovy stanice BBC. (4. listopadu 2018)

Kontroverzním spoluzakladatelem Leave.EU byl milionář Arron Banks, se kterým tato doména vstoupila do likvidace. Banks v červnu 2022 prohrál soudní spory s novinářkou britských listů The Guardian a The Observer Carole Cadwalladrovou. Soud dal novinářce za pravdu, že nelhala o Banksově vztahu s ruským státem a půjčkách ve výši milionů liber.