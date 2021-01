Před sídlem běloruské vlády v Minsku se zapálil muž, je ve vážném stavu

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že zraněný je v bezvědomí a podle prvního vyšetření záchranářů utrpěl popáleniny na více než 50 procentech těla.

„Pětatřicetiletý muž se polil nezjištěnou tekutinou a pak se zapálil. Plameny uhasili kolemjdoucí a policisté,“ uvedli vyšetřovatelé podle Tut.by.



Západní tiskové agentury připomněly, že muž, o jehož motivech se dosud nic bližšího neví, se pokusil upálit na náměstí, kde se konaly opoziční demonstrace proti autoritářskému režimu.



Podle opozičního listu Naša Niva se o upálení pokusil Pavel Baňkouski z Minsku. „Nechápu, co se děje, hned pojedu do nemocnice,“ řekla listu bývalá manželka Kacjaryna, která stále doufala, že došlo k nějakému omylu. Ale připustila, že poté, co se loni v srpnu rozvedli, se bývalý manžel nedokázal vyrovnat se situací a propadl pití. Jeho matka podle exmanželky o incidentu nic neví.

Běloruskem zmítají od loňského léta protesty proti autoritářskému režimu Alexandra Lukašenka, který se po srpnových prezidentských volbách znovu nechal vyhlásit vítězem hlasování. Opozice pokládá volby za zfalšované, jejich výsledky odmítla uznat i Evropská unie, která uvalila sankce na Lukašenka a jeho spolupracovníky, podezřelé ze zfalšování voleb a porušování lidských práv během potlačování protestů.

Demonstranti požadují Lukašenkovu demisi, osvobození politických vězňů a nové volby. Lukašenko, který vládne zemi již od roku 1994 a který se nadále těší podpoře Ruska, odmítá toto volání vyslyšet a stejně tak odmítá i ústupky opozici. Namísto toho hovoří o nové ústavě, kterou by Bělorusové schvalovali v referendu, což opozice pokládá jen za zdržovací taktiku.