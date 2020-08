Mlátí naše děti. Tisíce demonstrantů dál volají po Lukašenkově rezignaci

Lukašenkovi odpůrci od nedělního večera i přes policejní násilí protestují proti zfalšování výsledků voleb, které podle nich vyhrála opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská. Právě policejní brutalita podle nezávislých médií pobouřila osazenstvo velkých podniků v zemi.

„Mlátí naše děti, naše vnuky,“ citoval server Tut.by jednoho z dělníků.



Do protestu se podle ruských tiskových agentur zapojili stávkující dělníci z Minského traktorového závodu MTZ, jednoho z největších podniků v zemi, které se pokoušel uklidnit premiér Raman Halaučanka.

Z podniku nicméně podle agentury Interfax vyšla kolona asi 3 000 dělníků s transparentem „Nejsme ovce, nejsme dobytek, ale dělníci MTZ. Není nás 20 lidí, ale 16 000!“ O revoltujících dvou desítkách pracovníků podniku se dříve pohrdavě zmínil Lukašenko.



Policisté podle agentury TASS dělníkům nebránili v cestě na náměstí Nezávislosti, kde je sídlo vlády. Demonstranti před budovou požadují přepočítání hlasů v prezidentských volbách nebo nové volby.

Některé vojáky, kteří před sídlem vlády vytvořili kordon, podle serveru Tut.by objímají děvčata, která je obdarovala kyticemi. Demonstranti vyzývali těžkooděnce, aby přešli „na stranu lidu“.



Lukašenko vyzval demonstranty, aby se vzpamatovali, uklidnili a dovolili nastolit pořádek. Nabádal také lidi, aby „nevystrkovali nos na ulici“ a aby pochopili, že je a jejich děti zneužívají organizátoři protestů z ciziny jako „kanónenfutr“, potravu pro děla. Lukašenko v pátek zároveň popřel fámy, že odjel do zahraničí.

Babiš: V Bělorusku se má udělat listopad 89

Kritické hlasy v Evropě vůči postupu běloruského vedení rostou. Skupina unijních zemí, včetně Česka, před dnešním jednání ministrů zahraničí EU o dění v Bělorusku nabádala k přijetí sankcí vůči představitelům Lukašenkova režimu. Předtím premiéři Babiš a Morawiecki vyzvali, aby se situací v Bělorusku zabýval summit EU.

Český premiér, který policejní násilí v této zemi už kritizoval, se rovněž vyslovil pro zopakování voleb, které budou transparentní a s účastí zahraničních pozorovatelů. „V Bělorusku jsou napadáni lidé, kteří nic nedělají. Šli třeba po ulici a policisté do nich kopali a mlátili je. Je to neuvěřitelná brutalita, co se tam děje,“ řekl Babiš pro Lidovky.cz.

„Já osobně vidím možnost, že by se tam mohl udělat listopad 89, tak jak bylo u nás. Nám mlátili děti v listopadu, samozřejmě bylo jiné období, jiná doba, jiná atmosféra, a lidé si to nenechali líbit. Mně to ale nyní připomíná podobnou atmosféru,“ dodal.

Z běloruských věznic jsou od čtvrtečního večera hromadně propouštěni zadržení lidé. Po příchodu na svobodu podávají i ženy hrůzná svědectví o brutalitě, jíž byly vystavené – krutému bití, ponižování i vyhrožování smrtí, znásilněním či dlouholetým vězněním.

Nejméně dva demonstranti od neděle zemřeli, přičemž jeden právě ve vazbě. Policie tvrdí, že už pustila na 2 000 zadržovaných, odhaduje se však, že od nedělního večera zatkla v mnoha městech země téměř 7 000 osob. Dalších několik tisíc je tak zřejmě stále pod zámkem.