V Bělorusku roste solidarita s demonstranty, lidé vytvářejí živé řetězy

„Za účast na nepovolených akcích policisté zadrželi asi 700 lidí. Nepokoje v zemi už nejsou hromadné, ale míra agrese proti strážcům zákona zůstává vysoká,“ uvedlo ministerstvo vnitra.



Dodalo, že od 9. do 13. srpna bylo „v důsledku protiprávního jednání občanů“ zraněno 103 policistů, z toho 28 muselo být hospitalizováno.



Několik nezávislých kanálů sociální sítě Telegram ve videích ukazovalo, jak lidé v Minsku, Grodně, Brestu a dalších městech požadovali, aby Lukašenko ukončil násilí a odstoupil.



Zároveň vzrostla solidarita s demonstranty. V Minsku vystoupila proti násilnostem více než stovka lékařů. Přední moderátor státní televize Jevgenij Perlin kvůli „lžím“ a „násilí“ rezignoval na svou dobře placenou práci, uvedla agentura DPA o dění v noci na čtvrtek.

Podle listu The Guardian zemřel ve čtvrtek ve vazbě pětadvacetiletý Alexandr Vikhor, kterého policie zadržela v neděli na protestu ve městě Gomel. Je tak už druhým demonstrantem, jež přišel při vlně současných protestů proti běloruskému prezidentovi o život.



Lukašenko je ve funkci déle než 26 let a je považován za „posledního diktátora v Evropě“. Prezidentovi odpůrci naopak vidí vítěze voleb v sedmatřicetileté opoziční kandidátce Svjatlaně Cichanouské, která pod nátlakem úřadů odjela ze země do Litvy.

Protesty v Minsku v noci na čtvrtek skončily bez extrémních srážek mezi demonstranty a policií, příznačných pro předchozí tři noci po prezidentských volbách, tvrdí ruská agentura Interfax. K potyčkám podle očitých svědků přesto docházelo, nepřerostly však v brutální střety.

Věříme, můžeme a zvítězíme

„Tuto noc se policisté v zásadě spokojovali s přítomností na místech, kde se shromažďovali demonstranti,“ uvedla. Demonstranti se podle ní soustřeďovali u stanic metra a vykřikovali hesla jako „Odejdi!“ a „Věříme, můžeme a zvítězíme!“.



Na jednom sídlišti, kde vyrostly barikády, policisté použili slzný plyn, jinde podle svědků stříleli gumovými projektily.

Bývalý velvyslanec Valeryj Capkalo, kterému úřady nedovolily kandidovat, z ruského exilu vyzval Evropskou unii, aby uznala Cichanouskou za prezidentku. Stovky podnikatelů v informačních technologiích vybídly Lukašenka k rezignaci pod pohrůžkou odchodu ze země i se svými společnostmi, napsala DPA.

Podle videí, jejichž pravost nešlo ověřit, někteří bývalí příslušníci speciálních jednotek kritizující násilí zahodili uniformy či je spálili, protože se pod přísahou zavázali chránit lid, a ne držet Lukašenka u moci.

Policie během protestů pozatýkala tisíce lidí

Čtyřnásobná olympijská vítězka v biatlonu Darja Domračevová vyjádřila na sociálních sítích zděšení nad násilím ve své vlasti a vyzvala speciální policejní jednotky, aby skoncovaly s „nespravedlivou hrůzou v ulicích“.



„Odejdi pěkně, i když se to už nepovede, už se prolila krev. Odejdi, dokud není příliš pozdě, dokud neuvrhneš národ do strašné bídy, do bezedné občanské války. Odejdi,“ vzkázala Lukašenkovi jediná běloruská nositelka Nobelovy ceny, spisovatelka Světlana Alexijevičová, na rozhlasové stanici Radio Svoboda.

Běloruská policie během protestů pozatýkala tisíce lidí, stovky utrpěly zranění. Podle médií o život přišli dva demonstranti. Lukašenko dosud nevyslyšel výzvy opozice a EU k dialogu a za jádro protestů označil nezaměstnané s kriminální minulostí.

„Bělorusko se rozdělilo na ty, kdo zatýkají, a na ty, kdo jsou zatýkáni,“ napsal ruský list Kommersant s tím, že i kdyby Lukašenko nynější protesty zvládl, jeho vládnutí už klidné nebude.

Lukašenko obhájil mandát. Lidé vyšli do ulic: