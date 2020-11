Trump a elixír na zděšení z černocha v Bílém domě. Obama vydal novou knihu

„Posledních pár let jsem strávil přemýšlením o svém prezidentství a v Zaslíbené zemi jsem se snažil poskytnout upřímné zhodnocení své prezidentské kampaně a svého působení v úřadu: Klíčové události a lidé, kteří je formovali, moje úspěchy i chyby a politické, ekonomické a kulturní síly, s nimiž jsem se tehdy se svým týmem musel střetnout,“ říká Obama.

Dodává, že americký národ s těmito silami zápasí dodnes. Nová kniha o 768 stranách vyjde 17. listopadu, uvádí televize CNN. A například úryvek o Obamově snaze reformovat americký systém zdravotní péče už zveřejnil magazín The New Yorker.

Podle listu The Independent exprezident vzpomíná na chvíle, které především letos v myslích čtenářů zcela jistě zarezonují. V roce 2009 ve světě řádila prasečí chřipka neboli virus H1N1, který nakonec zabil na 12 tisíc Američanů a napříč planetou odhadem asi 284 tisíc lidí.

Obama líčí, že aby Spojené státy výzvu pod jeho vedením zvládly, ustavil speciální tým. Mimochodem už tehdy média citovala Anthonyho Fauciho, který dnes radí Trumpovi s koronavirem. Pomoc hledal Obama i u lidí, kteří o tři dekády dřív sloužili ve vládě prezidenta Geralda Forda.

Ta totiž musela řešit podobnou epidemii a měla tak cenné zkušenosti. Obama v knize vypráví, že mu bylo řečeno, že je v Bílém domě potřeba silný vůdce, který ovšem samotný boj s virem přenechá expertům.

Obama a jeho kritika Trumpovy vlády:

„Mé instrukce k týmu veřejného zdraví byly jednoduché: Rozhodnutí se budou činit na základě té nejlepší dostupné vědě a každý náš krok veřejnosti vysvětlíme – včetně toho, co víme a nevíme,“ píše bývalý prezident. O Trumpovi v této části knihy doslova nemluví, ovšem srovnání s jeho bagatelizujícím přístupem k letošní pandemii se nabízí.

Kde svého nástupce ve funkci naopak zcela otevřeně zmiňuje, je kapitola o rasismu. Obama míní, že jeho vlastní historická výhra ve volbách z roku 2008 spustila u mnohých Američanů vlnu hořkosti a zmatku, což nakonec změnilo i Republikánskou stranu, které v roce 2016 Trump vyhrál volby.

„Jako by pouhá moje přítomnost v Bílém domě vyvolala hluboko zakořeněnou paniku, pocit, že byl narušen přirozený řád. A přesně to Donald Trump pochopil, když rozjel ta malicherná tvrzení, že jsem se nenarodil ve Spojených státech a kvůli tomu nebyl legitimní prezident. Milionům Američanům, vylekaným černochem v Bílém domě, slíbil elixír na jejich rasovou úzkost,“ píše podle CNN Obama.

Proměna republikánů podle něj začala už s někdejší guvernérkou Aljašky a kandidátkou republikánů na viceprezidentku Sarah Palinovou. „Zdálo se, že se temní duchové bloumající na v koutech moderní Republikánské strany – xenofobie, antiintelektualismus, paranoidní konspirační teorie, antipatie vůči černým a hnědým lidem - nacházejí cestu na jeviště,“ míní první černošský prezident USA.

Popisuje také, proč si do Bílého domu přivedl právě Joea Bidena, který minulý týden porazil Trumpa v prezidentských volbách. Byly to nejen jeho dlouholeté politické zkušenosti. „Líbilo se mi, že byl víc než připravený sloužit jako prezident, pokud by se mi něco stalo, a že mohl ujistit ty, kteří si pořád dělali starosti, že jsem moc mladý,“ říká.

„To nejdůležitější bylo, co jsem cítil v kostech - že Joe je slušný, upřímný, loajální. Věřil jsem, že mu záleží na obyčejných lidech a že když nastanou těžké chvíle, budu mu moci důvěřovat. Nezklamal mě,“ dodává exprezident.

Velmi aktuální je i jeho vzpomínka na proces předávání úřadu. Obamův předchůdce George W. Bush se prý povznesl nad možné antipatie vůči Obamovi, který Bushe během kampaně kritizoval, a vyvinul maximální úsilí, aby vše proběhlo hladce. O nástupu Bidena se zatím takto mluvit nedá. Dosluhující Trump dosud prohru neuznal.