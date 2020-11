Obama slavil úspěch ukázkovým hodem, na mítinku se ostře opřel do Trumpa

Sledujeme online 16:40

Někdejší prezident USA Barack Obama slavil o víkendu úspěch na sociálních sítích poté, co v Michiganu ukázkově vstřelil míč do basketbalového koše. Obama ve městech Flint a Detroit vystoupil na předvolebních mítnicích demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena. V rámci kampaně Obama také obvolal potenciální voliče a ostře se opřel do Donalda Trumpa.