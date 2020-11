Biden má vítězství na dosah. Dva dny do voleb vede i v klíčových státech

Nejnovější stav vyplývá z průzkumu televize NBC a listu The Wall Street Journal (WSJ) a ze sondáže americké vysoké školy Siena College zveřejněné v deníku The New York Times.

Bidena podle průzkumu NBC/WSJ podporuje 52 procent registrovaných voličů oproti Trumpovým 42 procentům. Bidenův náskok se tak snížil o jeden procentní bod ve srovnání se stejným průzkumem, který byl proveden před dvěma týdny.

Sondáž také ukázala, že většina Američanů není spokojena se způsobem, jakým si Trumpova vláda poradila s pandemií covidu-19. Nelíbí se jí ani, kam obecně Spojené státy směřují.

Biden vede zejména mezi černošskými voliči, mladými lidmi, seniory, ženami, bělochy s univerzitním diplomem a Američany, kteří se nehlásí ani k jedné ze dvou hlavních stran. Trump pak Bidena poráží mezi bělošskými voliči obecně a těmi bez vysokoškolského vzdělání. O jeden procentní bod ho také podporují více muži.

V USA se však nerozhoduje o vítězi podle celostátního součtu hlasů, ale na základě soubojů v jednotlivých státech. V hrstce z nich jsou výsledky obtížně předvídatelné a právě v nich se bude určovat osud voleb.

Bidenovo vedení v průzkumech je stabilně menší právě v několika rozhodujících státech. Nový průzkum, který zveřejnil deník The New York Times, však ukazuje Bidenův náskok i ve čtyřech zřejmě nejdůležitějších státech nadcházejících voleb, jimiž jsou Florida, Pensylvánie, Arizona a Wisconsin.

Florida stěžejní pro Trumpa

Největší vedení přisuzuje sondáž Bidenovi ve Wisconsinu, kde jej podporuje o 11 procentních bodů více voličů než Trumpa. Nejmenší výhodu v hodnotě tří procentních bodů má pak Biden na Floridě, která je jako třetí nejlidnatější stát pro výsledek voleb klíčová. Většina expertů se domnívá, že Trump bez tamního vítězství v podstatě nemá šanci na další mandát.

V Arizoně, která byla posledních 20 let stabilně republikánská, má Biden vedení o šest procentních bodů. Stejná je situace v Pensylvánii, která je po Floridě zřejmě druhým nejvýznamnějším bojištěm.

Experti na základě průzkumů soudí, že má Trump podstatně složitější cestu za vítězstvím než Biden, určitou šanci si však stále udržuje. Řada pozorovatelů poukazuje na to, že podle průzkumů Trump zaostával už před čtyřmi lety za svou tehdejší soupeřkou Hillary Clintonovou, nakonec však do Bílého domu usedl on. Letošní Bidenův náskok je ale výraznější a média upozorňují, že autoři průzkumů se po značné nepřesnosti svých sondáží z roku 2016 snažili zpřesnit metodologii, zejména ve vybraných klíčových státech.